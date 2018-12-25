Gitarı Düzgün Çalamadığınızda Elektroşok Veren Robot (Video)

İngilterede yaşayan müzisyen Ethan David, enstrümanlarını daha düzgün çalabilmek için çılgın bir proje geliştirdi.

2018'in son günlerine gelmişken sizlerin de 2019 yılında yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek gibi bir hayaliniz olabilir. Bu uzun ve zorlu sürece başlarken, yanınızda istemeyeceğinize emin olduğumuz yeni bir robot geliştirildi.

Fizik bölümünden mezun olan ve aynı zamanda elektrik mühendisi Ethan David, kendisini enstrümanlarda geliştirebilmek için bir robot tasarladı. Bu robot, mikrofon yardımıyla notalara düzgün basıp basmadığınızı kontrol ediyor ve en ufak bir hatada elektroşok silahıyla sizi çarpıyor.

Videodan da göreceğiniz üzere cihazın elektroşoku size yöneltmesi biraz zaman alıyor. Bu sebeple gitarist David, gözlerini kapayarak çalmayı tercih etmiş. Her şeyiyle eğlenceli bir proje ama bir süre sonra yaşadığınız stres, iyiden iyiye hata yapmanıza sebebiyet verebilir.