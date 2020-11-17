GitHub, Üç Hafta Önce Yasakladığı YouTube-DL'yi Geri Getirdi

GitHub, bundan 3 hafta önce YouTube-DL isimli popüler aracın kaynak kodlarını yasaklamıştı. Yasak, incelemeler sonucunda kaldırıldı. GitHub, yeni yayınladığı duyuruda benzer durumları yaşamamak için alacağı önlemleri de açıkladı.

Bundan 3 hafta önce GitHub, YouTube'dan video veya müzik parçalarını indirmenizi sağlayan YouTube-DL isimli aracın kaynak kodlarını ve tüm kopyalarını platformdan kaldırmıştı. Aracın GitHub sayfasına ulaşmak isteyen kullanıcıların karşısına "DMCA tarafından kaldırılması nedeniyle havuza erişilemiyor." hatası çıkıyordu.

YouTube-DL aracının kaldırılma nedeniyse RIAA'nın (Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği) yaptığı başvuruydu. RIAA'ın yaptığı başvurunun ardından yasağın gelmesiyle birlikte aracı herhangi bir amaçla kullanan herkes isyan etmişti. YouTube-DL, korsan kullanımın önünü açsa da aynı zamanda pek çok işlevsel kullanım alanına sahipti.

YouTube-DL yeniden GitHub'da:

Bugünse GitHub, yaptığı açıklamada 3 hafta önce yasaklanan YouTube-DL aracının yasağının kalktığını açıkladı. Platform, açıklamasında araç hakkında elde ettikleri yeni bilginin aracın YouTube tarafından uygulanan teknik koruma önlemlerini ihlâl etmediğine işaret ettiğini paylaştı.

GitHub'ın bu kararı almasını sağlayan etmense Electronic Frontier Foundation'ın gönderdiği bir mektuptu. Organizasyon, GitHub'a gönderdiği mektupta YouTube-DL'nin herhangi bir DMCA yasalarını çiğnemediğini belirtti. Ayrıca mektupta aracın YouTube'un teknik korumalarının sınırında kaldığı ifade edildi.

Electronic Frontier Foundation'ın mektubunu okuyan GitHub, YouTube-DL için aldığı kararı yürürlükten kaldırdı. Platform, bunu yanı sıra gelecekte bu tür aksaklıkları önlemek için çeşitli önlemler alacağını da ifade etti. Bu önlemlerin ilkiyse her DMCA 1201 maddesinin hem şirket içindeki hem de dışındaki uzmanlarca incelenmesi olacak.

GitHub'ın benzer bir olay yaşamamak için atacağı ikinci adım DMCA kaldırmalarının sınırlarını belirlemek için hukuk uzmanlarından yardım almak olacak. Platform, durum belirsizse ihlal açıkça kanıtlanana kadar geliştiricinin tarafında olacak. Ayrıca durum geliştiricilerin tersinde çıkar ve kanıt sunulursa platform, geliştiricilerden yayından kaldırmaları önlemek için değişiklikler yapmalarını isteyecek.