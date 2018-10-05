Arabaları, bisikletleri, tekneleri ve motorsikletleri unutun. Gelecek yıl "Iron Man" tarzında jet takımları yarışların yeni tadı ve tarzı olabilir.

Jet motorlu giyilebilir elbise ile yarışlar çok fütüristik ve fantastik olsalar da pek uzak değil gibiler. Bu paylaştığımız jet motorlu elbisenin üreticisi olan şirket önümüzdeki sene su üzerinde erkek ve kadınlar için farklı dallarda yeni bir yarış serisi yayınlayacağını duyurdu.

Bu elbisenin mucidi Richard Browning, Reuters'e verdiği bir demeçte "Bir tür hava yarış pistinde, 1000 beygir gücünde jet takımlarıyla üç boyutlu bir yarışma olacak olması şaşırtıcı ve olağanüstü" dedi. Saatte 32 mil hızla (yaklaşık 52 km/s) ilerleyen bu jet motorlu takım, pilotun sırtına ve kollarına monte edilen beş adet minyatür jet motorundan oluşuyor. Bir bakıma ise Robert Downey Jr.'ın "Iron Man" filmlerinde giydiği o zırhları anımsatmakta.

Arkadaşları ile birlikte bu jet takımını üç yıl önce geliştirmeye başlayan Browning, bu takımı 340.000 Pound fiyat etiketi ile Temmuz ayında Londra'da bulunan bir mağazaya sattı. Hepimizin uzun zamanlardır çok uzak baktığı bir teknoloji, artık var gibi gözüküyor. Yine de bizim aklımızda, bu cihazın yeterli güvenlik önlemine sahip olup olmadığına dair sorular bulunmakta.