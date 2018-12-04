Batı dünyası tarafından çok tanınmayan Xiaomi, ABD merkezli market araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre 2018'in üçüncü çeyreğinde Xiaomi, Apple'ı birim satışlarda geride bıraktı.

Giyilebilir teknolojiler alanında büyük başarı yakalayan Xiaomi, satışlarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %90.9'luk inanılmaz bir artış gerçekleştirdi. IDC'nin açıklamalarına göre bu artışın en büyük sebebi, Mi Band 3'ün piyasaya sürülmesi ve Xiaomi'nin Çin dışına genişleme politikası. Çin içindeki satışlar, hala satışlarının %61'ini oluştursa da pazarı genişletme politikasından önce Çin içine yapılan satışların oranı %80'di. Bu azalma Xiaomi'nin, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dahil olmak üzere diğer kıtalarda pazarını başarılı şekilde büyüttüğü anlamına geliyor.

Giyilebilir teknoloji pazarı, 2018'de %21.7'lik bir büyüme gösterdi. IDC'ye göre bu büyüme akıllı saatler vasıtasıyla değil, daha basit giyilebilir cihazlar sayesinde yaşandı. Basit cihazların daha temel özelliklerinin ve daha düşük fiyatlarının insanlara çekici geldiği belirtilen raporda, büyümenin büyük kısmının Asya ve Pasifik'te yaşandığı belirtildi. ABD'de de ise pazar büyüklüğü %0.4 oranında küçüldü.

ABD'de yaşanan küçülmeye rağmen, global bir şirket olan Apple, geçmiş yılın aynı dönemine göre satışlarını %50.4 oranında arttırdı. Bu büyümenin nedeni olarak da Apple Watch Series 4'ün satışa sunulması gösteriliyor. Buna rağmen Apple'ın bu çeyrek satışlarının %20'sinin yeni cihazlardan oluşması hayli ilginç. Yapılabilecek en gerçekçi yorum, Apple Watch Series 3'ün düşen fiyatlarının insanlara cazip gelmiş olması.

Giyilebilir teknolojiler alanında pazar payı sıralamarında üçüncülüğü Fitbit, dördüncülüğü Huawei ve beşinciliği de Samsung almış durumda.

IDC'ye göre, giyilebilir cihazlar pazarında Apple ve Fitbit'in premium ürünleri yüksek fiyatlara sunuyor olması, diğer üreticilerin önünü açıyor. Fakat akıllı saatlere eklenen sağlıkla alakalı özellikler, tekrar bu firmaları zirveye taşıyabilir.