Google Careers’de bulunan pozisyonlardan birisi, Giyilebilir Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı pozisyonu. Google, giyilebilir teknolojilere gereken önemi vermekte biraz geç mi kaldı?

Google’ın gerek yazılım, gerek donanım konusunda başarılı bir firma olduğu bir gerçek. Android yazılımı, dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı gibi önemli yazılımlara sahip olan firmanın, Pixel 3 gibi başarılı cep telefonları da var.

Öte yandan Google’ın sorun yaşadığı bir alan var: Giyilebilir teknolojiler. Geçtiğimiz yıl çıkacağı söylenen Pixel Watch, gerçeğe dönüşmeyen bir proje olarak kaldı.

Yeni iş ilanı, Google’ın donanım ve teknoloji firması Fossil’i satın almasının ardından geldi. Bu satın alma ve üst düzey yönetici kadrosunu doldurma süreçleri arasında, Google’ın ilk defa giyilebilir teknolojiler konusunda ilk kez ciddileştiği göze çarpıyor.

Öte yandan Wear OS platformu, Apple Watch’a kıyasla oldukça zayıf durumda. Apple’ın akıllı saatleri çok daha başarılı bir performans sergiliyor.

Google’ın göreve kimi getireceği Silikon Vadisi’nde merak edilen bir konu. Yine de en çok Wear OS’un yeniden önemli bir platform haline gelip gelmeyeceği merak ediliyor.