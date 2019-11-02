Veriye daha hızlı erişmek, insanların hayatlarının sadece kurtulmasını değil, kolaylaşmasını da sağlayabilecek. Giyilebilir teknoloji bu noktada büyük potansiyele sahip.

2022 yılına kadar giyilebilir teknoloji olarak sınıflandırılan ürün satışının 190 milyonu bulması bekleniyor. Giyilebilir teknoloji alanı, gerçekten de üstüne ciddi çalışmaların olduğu ve derinlemesine ele alınan bir dal. Yine de bu teknolojinin yeterince değerlendirilmediğini düşünenler çok ve haksız da sayılmazlar.

Giyilebilir teknolojilerin güvenlik, hareket kabiliyeti gibi konularda eksikleri bulunuyor. Giyilebilir teknolojilerin modern çalışma ortamında tutunmaları zor görülse de bu ürünleri entegre etmeye kararlı sektörler de var. Özellikle artırılmış gerçeklik gözlüğü gibi ürünler, sahada çalışan insan sayısı fazla olan sektörlein dikkatini çekiyor. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da her geçen gün giyilebilir teknolojinin önemini fark etmeye başlıyor.

Giyilebilir teknolojiler sahaya iniyor

Akıllı kıyafetler ve giyilebilir teknolojiler konusu çok yeni bir konu. Pek çok firma bu sektöre giriş yapmayı başarabilmiş değil. Öte yandan polis, itfaiyeci, doktor gibi personel için giyilebilir teknoloji oldukça büyük potansiyel taşıyor.

Paramedikleri ele alalım. Hasta bilgilerinin aktarılması, tedavi sürecinin işlenmesi gibi süreçler oldukça yavaş işliyor. Elbette yeterince teknoloji hasta tedavisini, hastaya en az zarar verecek ve hastanın en az beklemesine neden olacak şekilde optimal hale getirebilecektir. Elle yapılacak işlemler de bu sayede ortadan kalkacaktır.

Giyilebilir teknolojiler ayrıca bilginin hızlı aktarımını ve iletişimin hayatın akışını kesmeden gerçekleşmesini sağlayabiliyor. Ek olarak anlık sensörler ve bilgilendirme sistemlerinden gelen veriler, her acil durum personeli için kritik olacaktır.

Şu anda bu teknoloji emekleme aşamasında ve eksikleri bulunuyor. Bu aşamada engelleri aşmak hiç kolay değil zira başlangıçta öngörülen engellere ek olarak sürekli yeni ve daha önce görülmemiş engeller ortaya çıkıyor.

Artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojileri var olan sistemlerimizin içine yerleştirmek oldukça zor. Gelecekte ise 5G gibi teknolojiler bilgiyi ve bağlantıyı her yere yayacak. Verilerin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması kolaylaşacak.

Gelecek giyilebilir teknolojiler ile birlikte pek çok sektörü değiştirecek. Bu değişimin ne şekilde olacağını bilmesek de mutlaka gerçekleşeceğini biliyoruz.