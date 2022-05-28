İlk olarak Birleşik Krallık'ta görülen gizemli hepatit virüsü, Japonya'da 7 çocukta daha görüldü. Dünya Sağlık Örgütü ise açıklamalarında vakaların 650'ye ulaştığını belirtti.

Hepimizin bildiği üzere COVID-19 pandemisi iki yıldan fazla süredir tüm dünyayı etkisi altına almış, hayatlarımızı alt üst etmiş durumda. Son zamanlarda hastalığın etkisi yavaş yavaş azalmaya başlasa da hâlen bazı ülkelerde yüksek vaka sayıları görülüyordu. Durum böyleyken geçtiğimiz haftalarda bir başka hastalığın daha yayılmaya başladığını gösteren haberler ile karşılaşmıştık.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde gizemli hepatit ismi verilen bir hastalığın endişe yaratmaya başladığını aktarmıştık. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukları etkileyen bu hastalığın yayılmaya başladığını aktarmış, yeni bir küresel salgın ihtimalini değerlendirdiğini ifade etmişti. Şimdi ise gelen haberler hastalığın daha da yayıldığını gösterdi.

DSÖ, vaka sayısının 650 olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü ise Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan virüsle ilgili açıklamalarda bulundu. DSÖ’nün açıklamalarında 5 Nisan’dan 26 Mayıs’a kadar raporlanan vakalar sonucunda hastalığın 33 ülkede görüldüğü, doğrulanan vaka sayısının 650 olduğu ve 9 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Buna ek olarak en çok vakanın 222 ile Birleşik Krallık’ta olduğu ifade edilirken, 650 çocuğun 38’inin karaciğer iflası geçirdiği ve ameliyata alındığı kaydedildi. Ayrıca vakaların %75 civarının 5 yaş altında olduğu da örgütün açıklamaları arasında yer aldı.

Japonya’da 7 çocukta daha görüldü

Açıklamalara göre Japonya’da bulunan 7 çocukta gizemli hepatit virüsü tespit edildi. Ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda 16 yaşından küçük çocuklarda görüldüğü belirtilen virüsün enfeksiyon kaynağının belirlenemediği, diğer ülkelerde görülen benzer hepatit semptomlarına sahip olduğu kaydedildi.

Bunlar ile birlikte Japonya’daki ilki 25 Nisan’da tespit edilen vaka sayısı 31’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yerel yönetimlerden benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Peki hastalığın belirtileri neler?

Peki bu virüse neden ‘gizemli’ hepatit virüsü deniyor? Hastalığa bu ismin verilmesinin asıl nedeni enfeksiyonun nedeninin bilinmemesi. Araştırmacılar, hastalığın adenovirüs veya COVID-19 ile bağlantısı olabilme ihtimali üzerinde duruyor; ancak etiyolojisi hakkında henüz kesin bilgi olmadığını söylüyor.

Belirtileri neler? Bilim insanları karaciğeri iflas ettirme ihtimaliyle organ nakline sebep olabilen hastalığın; sarılık, ishal, karın ağrısı gibi belirtilere sahip olduğunu ve çoğunlukla 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğünü aktarıyor. Ayrıca uzmanlar, ölümcül olabilen hastalığa karşı korunmak için çocukların hijyen kurallarına dikkat göstermesi gerektiğinin de altını çiziyor. Kalabalık, öksürük ve hapşırma gibi hastalığı yayan şeylerden kaçınma, temiz su içme gibi uygulamaların oldukça önemli olduğu belirtiliyor.