Gizemli OnePlus Prototipi, OnePlus 7 Olabilir Mi?

Akıllı telefon piyasasının Android kanadında yer alan oyunculardan olan ve kullanıcılar tarafından oldukça sevilen OnePlus'ın toplantısında ortaya çıkan telefon OnePlus 7 olabilir mi?

OnePlus 6T, özellikle ABD’de T-Mobile’ın da destek vermesiyle birlikte, yayınlandığı günden bugüne çok büyük bir popülarite yakaladı. 2019’a çok az bir süre kaldı ve OnePlus, OnePlus 7 ve 5G amiral gemisi için çalışmalara başladı bile. Bu modellerin 2019’un ikinci çeyreğine kadar çıkması beklenmiyordu fakat bugün paylaşılan bir fotoğraf OnePlus’ın erken bir prototip çıkarıp çıkarmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Şirketin genel merkezindeki bir toplantıda çekilen söz konusu fotoğraf, Ishan Agarwal tarafından yayınlandı. Fotoğrafta, şirketin CEO’su Pete Lau yeni modelle ilgili bir sunum yaparken, toplantıda bulunan çalışanlardan birinin elinde, sunumda yer alan telefon bulunuyor, masanın üstünde ise aynı modelin kırmızısı yer alıyor.

İddialar fotoğraftaki cihazların henüz tasarım aşaması olduğu yönünde, yani son sürümü tamamen farklı olabilir. Peki, kullanıcılar OnePlus 7 ve şirketin amiral gemisi olacak olan 5G telefonunu ne zaman görebilir? Bu sorunun net bir cevabı olmasa da yorumlar 2019 Mayıs’tan önce olmayacağı yönünde.