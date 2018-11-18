Gizemli Uzay Nesnesi Oumuamua Hakkında Yeni Bilgiler Var

Güneş Sistemi'ni ziyaret eden ilk bilinen yıldızlar arası nesne olan Oumuamua hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Güneş Sistemi'nin ilk bilinen yıldızlar arası nesnesi olan Oumuamua hakkında gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yeni yayınlanan bir çalışma, nesnenin tahmin edildiği kadar büyük olmadığını gösteriyor. Spitzer Uzay Teleskobu'nun kızılötesi algılaması, ince ve uzun olan bu cismi tam olarak yakalayamadığından küçük gösteriyor da olabilir.

Araştırmacılar, Oumuamua hakkında şaşırtıcı bir bilgiye daha ulaştı. Bu gizemli nesne Güneş Sistemi kuyruklu yıldızlarından 10 kat daha fazla yansıtıcı bir yüzeye sahip fakat bunun nasıl gerçekleştiği hakkında kimsenin bir bilgisi yok. Oumuamua'nın Güneş'in yanından geçerken yüzey kirliliğini ve tozunu çok fazla yitirmiş olabileceği hakkında söylentiler mevcut.

Bu gizemli nesne hakkında yeni bilgiler elde etmek oldukça zor. Şu an Satürn kadar uzak bir mesafede olan Oumuamua, uzay teleskoplarının doğru veriler elde etmesini engelliyor. Bu yüzden bu gizemli nesnenin ne olduğunu tam olarak anlamamız için uzunca bir süre beklememiz gerekebilir.