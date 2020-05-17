Gizemli X-37B Uzay Aracını Başarıyla Fırlatıldı

ABD Uzay Kuvvetleri, daha önce kötü hava koşulları nedeniyle fırlatılması ertelenen gizemli uzay aracı X-37B'yi başarıyla fırlatmayı başardı. Aracın NASA için bazı deneyler taşıdığı belirtiliyor ancak gizem perdesi aralanmış değil.

ABD Uzay Kuvvetleri ile Boeing ve Lockheed Martin'in ortak kurduğu şirket United Launch Alliance, daha önce kötü hava koşulları nedeniyle fırlatılması ertelenen gizemli uzay aracı X-37B'yi başarıyla fırlattı. Florida'daki Cape Canaveral'dan Atlas V roketini kullanarak havalanan uzay aracı, altıncı uzay görevine başladı.

ABD Uzay Kuvvetleri, uzay aracının NASA'nınkiler de içinde olmak üzere çeşitli deneyleri uzaya taşıdığını söyledi ancak X-37B üzerindeki gizem perdesi tamamen aralanmış değil. Uzay aracı hakkındaki ayrıntılar hâlâ gizemini koruyor. ABD Uzay Kuvvetleri, gizemli uzay aracının altıncı görevini mayıs ayında başlatmayı planlamıştı. X-37B, bugün başarıyla fırlatıldı.

X-37B'nin görevleri

X-37B Yörüngesel Test Aracı'nın servis modülü ilk kez deneylere ev sahipliği yapacak. Program Direktörü Randy Walden misyonu program için 'büyük bir adım' olarak nitelendirmişti. Uzay aracı, şimdiden uzayda yüzlerce gün harcamış durumda.

Uzay Kuvvetleri'nin açıklamasına göre X-37B misyonu bu defa ABD Hava Kuvvetleri Akademisi ve Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı adına FalconSat-8 ismindeki küçük bir uyduyu yerleştirme görevine dahil olacak. Bu uydu Akademi için beş deneysel yük taşıyor. Daha önce de belirtildiği gibi uzay aracı aynı zamanda NASA için de bazı deneyler taşıyor ve bunlardan biri de uzayın tohumlara nasıl etki ettiği üzerine.

Ordu daha önce birkaç başarılı misyon deneyimlemişti. X-37B uzay aracı, 780 günlük uzayda kalma rekorunun ardından Ekim 2019'da Dünya'ya dönmüştü. Son yolculukla birlikte misyonun yörüngede geçirdiği toplam süre 7 yıl 10 aya yükselmişti. X-37B uzay aracının genel hedefleri ve misyonları üzerindeki gizlilik sürüyor. Bu program, 1999'da yola çıkan orijinal X-37 programının devamı. Program 2004 yılında Defense Advanced Research Projects Agency'ye (Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Teşkilatı - DARPA) devredilmişti.