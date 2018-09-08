Gizlilik Odaklı Tarayıcı Tor Browser, Android İçin Yayınlandı

Tor Browser'ın Android versiyonu yayınlandı. Gizlilik konusunda çığır açan tarayıcının final sürümü için ise biraz daha zaman gerekiyor.

Gizlilik odaklı tarayıcı Tor Browser, Android cihazlar için kullanıma sunuldu. Tor Project tarafından alpha süreci başlatılan uygulama, maksimum gizlilik için geliştirildi.

Tor Browser'ın Android sürümü işlevsel bir şekilde çalışabilmek için Tor Project'ın proxy uygulaması olan Orbot'a ihtiyaç duyuyor. Uygulamanın final sürümüyle beraber bu gereklilik de ortadan kalkacak.

Kullanıcıların aktiviteleri takip edilmeden, anonim bir şekilde internette gezinmesini sağlayan Tor Browser, bu konuda en iddialı tarayıcılardan biri. İnternette izinizi takip eden reklamlar, konum izleyiciler ve hatta hükûmetlerin gözetimini de engelleyen bu tarayıcı, şu an alpha sürecinde olduğu için kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında geliştirilmeye devam edecek.

Final sürümü 2019 yılında yayınlanacak olan Tor Browser'ın Android için geliştirilen alpha sürümünü aşağıdan indirebilirsiniz. iOS kullanıcıları ise Tor ağına erişmek için Onion Browser kullanabiliyor.