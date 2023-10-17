İskoçya'da bulunan Glasgow Müzesi, 1800'lü yıllardan kalma bir heykelin kaybolduğunu açıkladı. 3.6 milyon dolar değerindeki heykelin 1949'dan beri hiç sergilenmediği, ancak müzenin envanteri kontrol edildiğinde de orada olmadığının anlaşıldığı söyleniyor.

İskoçya'dan aklın sınırlarını zorlayan bir haber geldi. Glasgow Müzesi yetkilileri, Fransız heykeltraş Auguste Rodin'in 1884 yılında yapmaya başlayıp, 1889 yılında tamamladığı Calais Burjuvaları isimli heykel grubu içinde yer alan Jean d'Aire heykelinin kaybolduğunu açıkladı. 3.6 milyon dolar değerindeki heykelin nasıl kaybolduğu -veya çalındığı- bilinmiyor.

Calais Burjuvaları heykel grubu, 1901 yılında Glasgow Müzesi tarafından satın alındı ve yıllar boyunca korundu. 25 Haziran - 30 Eylül 1949 tarihleri arasında Glasgow'un ünlü parklarından Kelvingrove'da sergilenmeye başlayan heykeller, bu tarihten sonra da bir daha görülmedi.

Heykelin hasar gördüğü biliniyordu

*Kayıp heykel, kırmızı renkli alan içinde gösterilmiştir.

Glasgow Müzesi yetkilileri, bu heykelin sergilendiği dönemlerde hasar gördüğünün bilindiğini söylediler. 2 metre uzunluğundaki heykelin çalınıp çalınmadığı veya onarım sırasında başına bir iş gelmiş olma ihtimali de değerlendiriliyor. 1949 yılından beri görülmeyen ve yapılan envanter taramalarında da ortaya çıkmayan heykelle ilgili bilinen tek şey, Glasgow Müzesi koleksiyonları arasında yer almadığı.

Auguste Rodin, İngiltere ile Fransa arasında yaşanan "Yüz Yıl Savaşı"na ithafen bu heykel grubunu yapmıştı. Rodin'in bu heykelde anlatmak istediği şey, İngiltere'ye karşı duranların kahramanlıklarıydı. Dünyanın dört bir yanında kopyaları bulunan eser, yıllar boyunca da büyük ilgi görmüştü. Bakalım Jean d'Aire, bir gün yeniden bulunabilecek mi...