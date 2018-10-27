General Mobile GM 9 Pro, %25 İndirimle 2199 TL'ye Düştü

Enflasyonla Topyekûn Mücadele kampanyası kapsamında yerli akıllı telefon üreticileri arasındaki ilk somut adım General Mobile'dan geldi.

General Mobile, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla en yeni telefonu GM 9 Pro'nun fiyatında %25 indirime gidildiğini duyurdu. Enflasyonla Topyekûn Mücadele kampanyasına destek vermek amacıyla GM 9 Pro'nun fiyatı 2899 TL'den 2199 TL'ye düşürüldü.

General Mobile'ın bugüne kadar satışa çıkardığı en iyi akıllı telefonu olma unvanını taşıyan GM 9 Pro, gücünü Snapdragon 660 mobil platformundan alıyor. AMOLED ekran ve çift arka kamerasıyla günümüz trendlerini çok iyi bir şekilde yakalayan cihaz, tek tuşla video çekme gibi yenilikçi özelliklere de sahip.

Android 9.0 Pie güncellemesini de yakın bir zamanda alacağı söylenen GM 9 Pro, belirlenen yeni fiyatıyla çok daha iyi satış rakamlarına ulaşabilir. Şu an itibariyle birçok internet sitesi ve mağazada 2199 TL civarında satılmaya başlanan GM 9 Pro için yapılan bu indirim, umarız ki diğer yerli üreticileri de harekete geçirir.