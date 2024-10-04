GM, sürücüsüz araç teknolojisini geliştirerek, gözler kapalı ve eller serbest sürüş sunan yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

GM, sürücüsüz araç teknolojilerini geliştirme konusunda yeni atılımı olan 'gözler kapalı ve eller serbest' sürüş sistemleri üzerinde çalışıyor.

Şirket, yedi yıl önce Super Cruise adlı gelişmiş sürücü destek sistemini piyasaya sunmuş ve eller serbest sürüş imkânı tanıyan ilk otomobil üreticisi olmuştu. Şimdi ise bu sistemi daha da geliştirerek, sürücülerin gözlerini yoldan ayırmalarına olanak tanıyan bir sistem üzerinde çalışıyor.

Bahsi geçen teknoloji, Seviye 3 (L3) olarak biliniyor ve sürücülerin özellikle otoyollarda ve düşük hızlarda aracın kontrolünü tamamen bırakmalarına izin veriyor. Elbette bu durum, bir robotaksiden farklı olarak gerektiğinde sürücünün kontrolü tekrar devralmasını gerektiriyor.

Gözler kapalı sürüş sistemi GM'yi rakiplerinden ayıracak

L3 sistemlerinin sektördeki diğer sistemlere göre daha ileri bir teknoloji sunduğu biliniyor. Günümüzde birçok otomobil üreticisi, sürücünün dikkatini korumasını gerektiren Seviye 2 (L2) sistemlerine odaklanmış durumda. Tesla'nın Autopilot ve FSD yazılımı bile bu kategoriye giriyor ancak GM, gözler kapalı sürüş imkânı sunarak rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi hedefliyor.

GM'nin Yazılım ve Hizmetler Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Richardson, şirketin Super Cruise sistemini L3 seviyesine taşımak için hummalı bir şekilde çalıştığını belirtti. Richardson, Super Cruise'un lidar harita verileri, yüksek hassasiyetli GPS, kameralar ve radar sensörleri gibi gelişmiş teknolojilerle desteklendiğini ve yola odaklanması gereken sürücüyü izleyen bir dikkat sistemine sahip olduğunu vurguladı.

Şirket yeni sisteminin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz net bir zaman çizelgesi açıklamasa da er ya da geç kullanıma sunulduğunda beraberinde sayısız tartışmayı getirecek gibi görünüyor.

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