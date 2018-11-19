Yeniliklere kapalı olmayıp yine de bu yeniliklerin size hemen dayatılmasından hoşlanmayanlar için Gmail'in eski sürümüne nasıl dönülebileceğini anlatıyoruz.

Google son birkaç aydır Gmail üzerinde ciddi değişiklikler yaparken, bazı kullanıcılar yeni arayüzden çok da hoşnut değil. Baloncuklu ve ikonların doldurduğu ana sayfadan haz etmeyen kullanıcılar için adım adım eskiye dönüşü anlatıyoruz.

İlk olarak sağ üstteki çark simgesine tıklayarak Görüntü Yoğunluğu sekmesini seçiyoruz.

Bu aşamada karşımıza çıkan ekranda, eski Gmail deneyimine en yakın seçenek olan Kompakt'ı seçiyoruz.

Daha şimdiden biraz rahatlamış olmalısınız. Son olarak yeni gelen Akıllı Yanıt özelliğini kapatacağız.

Yine çark simgesine tıkladıktan sonra Ayarlar'a gidiyoruz ve yukarıda gördüğümüz sekmede Akıllı Yanıt'ı Kapat seçeneğini seçiyoruz. Hepsi bu kadar.