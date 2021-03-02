Google, Gmail'in iOS kullanıcıları için geliştirilen uygulamasını 3 ay sonra ilk kez güncelledi. Google'a göre güncelleme, yalnızca hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri sağlıyor.

Pek çok farklı dijital servise sahip olan Google, iOS kullanıcıları için sunmuş olduğu Gmail uygulamasını 3 ay aradan sonra ilk kez güncelledi. Güncellenen Gmail uygulamasının App Store sayfasında sürüm notları olarak “Hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri” yazsa da işin aslı biraz daha farklı.

Bildiğiniz gibi Apple, iOS 14’ün yeni gizlilik özelliği ile birlikte uygulamaların topladıkları veriler hakkında kullanıcıları daha açık bir şekilde bilgilendirmesini ve izin istemesini zorunlu kılıyor. Bugüne kadar bu değişiklikten daha çok Facebook’un şikayet ettiğini görmüş olsak da aslında en çok etkilenen şirketlerden biri de Google olacaktı.

Google, güncellemeleri erteleyerek gizlilik özelliğinden daha geç etkilenmiş oldu

Google, Gmail güncellemelerini erteleyerek bir anlamda iOS 14’ün yeni gizlilik özelliğini de ertelemiş oldu. Zira söz konusu gizlilik özelliği, bir uygulama App Store’da yeni yayınlandıysa ya da yeni bir güncelleme aldıysa geçerli oluyor. Eski sürüm uygulamalar, güncellenecekleri tarihe kadar doğal olarak yeni gizlilik özelliğini destekleyemiyorlardı ki Gmail de bu uygulamalardan biriydi.

Yeni yayınlanan Gmail 6.0.210124 sürümü, iOS 14’ün yeni gizlilik özelliklerini destekliyor. Dolayısı ile iOS kullanıcıları, Gmail uygulamasının hangi verileri ne için topladığını kontrol edebiliyorlar. Ayrıca Gmail uygulamasının yakın zamanda güncellenen Google Meet, Google E-Tablolar, Google Dokümanlar, Google Takvim ve Google Görevler uygulamaları gibi iOS 14’ün widget özelliği için destek aldığını da belirtelim.