Yayımlanan bir blog gönderisine göre Gmail, artık daha fazla entegrasyona sahip olacak. G Suite kullanıcılarının bu hafta almaya başlayacakları yeni tasarım, ilerleyen süreçte günlük kullanıcılara da sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın popüler hizmetlerinden bir tanesi Gmail. Temelinde, e-posta yöneticisi olarak karşımıza çıkan bu hizmet, bugün milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Google, bir süredirse bu hizmetin daha popüler hale gelmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Şimdi yapılan açıklamalarsa, Gmail'in bir süre sonra yepyeni bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Değişen ihtiyaçlar, geliştirici ekipleri farklı türlerde uygulamalara yönlendirdi. Bu uygulamalardan bir tanesi de Slack oldu. Kurumsal işletmeler için tasarlanmış olan Slack, iletişimi biraz daha kolaylaştırarak e-posta uygulamalarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Görünüşe göre Google da bu durumdan rahatsız. Çünkü Gmail'e gelecek yenilikler, bunun açık bir göstergesi. Peki Gmail'in yeni görünümü nasıl olacak?

Google tarafından yayımlanan bir blog gönderisine göre Gmail'in yeni tasarımı, 3 ana başlık haline gelecek. Bunlardan bir tanesi yine e-postalar olmaya devam edecek. Diğer başlıklar ise sohbet ve video görüşmeleri olacak. Gmail'in e-posta odaklı olduğunu düşündüğümüzde, Google sohbet ve video görüşme hizmetlerini de Gmail'e entegre etmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Google, Gmail ile ilgili yaptığı açıklamalarda sohbet bölümünün artık daha işlevsel olacağını istiyor. Buraya bir Drive entegrasyonu ekleyen şirket, kullanıcıların bu sayede doküman ve yapılacaklar gibi detaylara kolaylıkla erişip, bu verileri aktarabilmelerini sağlıyor. Ayrıca Gmail, yeni tasarımla birlikte kurumsal kullanıcıların şirket çalışanları dışındaki kişilerle de sohbet odaları oluşturmasının önünü açıyor.

Gmail, bu özelliklere ek olarak sohbet mesajlarını e-posta gelen kutusuna ekleyebilecek. Ayrıca sohbet iletilerini de kolaylıkla arayabilecek, odaları belirli noktalara sabitleyebilecek, durumunuzu ayarlayıp bu sayede meşgul olduğunuzda "Rahatsız Etme" seçeneğini kullanabilecek, ofis bildirimlerini ayarlayabilecek, bir toplantıya katılacak ve bu katılımcılar arasında sunum yapacak kişiyi seçebileceksiniz.

Google'ın açıklamalarına göre Gmail'in yeni tasarımı, bu hafta itibarıyla G Suite kullanıcılarına sunulmaya başlayacak. Ancak G Suite kullanıcılarına sunulacak güncelleme, şu an için ön izleme kapsamında olacak. Yıl sonuna doğru ise G Suite kullanıcıları, Gmail'in yeni tasarımını kalıcı olarak kullanmaya başlayacaklar. Günlük kullanıcıların yeni tasarıma ne zaman geçiş yapacakları ise şu an için bilinmiyor.