Gmail Günde 100 Milyondan Fazla Spam Mesaj Engelliyor

Gmail kullanıcıları, Google'ın başarılı yapay zekası sayesinde artık daha rahat bir kullanım deneyimi yaşıyor.

Bilgilerimizin para karşılığı astılması sonucunda alakasız ve gereksiz birçok yerden gelen reklam amaçlı spam mesajlarla dolan gelen kutumuz bizleri çıldırtabiliyor. Önemli e-postaları görmemizi engelleyen bu mesajlar için Google, yapay zekasını kullanıyor. Google'ın yapay zekası kullanıcıları büyük bir yükten kurtararak her gün milyonlarca spam e-postayı engelliyor.

Google'ın makine öğrenme teknolojisine sahip yapay zekası, geçen ay içerisinde tonla yeni spam filtresinin de eklenmesiyle her gün 100 milyondan fazla gereksiz bir şekilde gönderilen spam e-postayı engeller hâle geldi. Yapay zekasının spam türünde olan e-postaların %99,99'unu engellediğini söyleyen Google, bu sayede kullanıcıların daha rahat bir Gmail deneyimi yaşadığını iddia ediyor.

Yapay zekalar belirli spam mesajları engellese de birçok spam mesajı gözden kaçırıyor ve kullanıcılara iletilmesine sebep oluyordu. 2015 yılında Google tarafından başlatılan TensorFlow projesi, Google'ın %99,99 oranındaki başarıyı yakalamasına ön ayak oldu. Makine öğrenme teknolojisine sahip olan TensorFlow, geliştiricilerin büyük veri akışlarını inceleyebilecek yapay zekalar geliştirmelerini sağladı.