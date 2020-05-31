Gmail, Arayüz Değiştirmeyi Kolaylaştıran Özelliği Yayınladı

En çok kullanılan e-posta servislerinden biri olan Gmail, yeni arayüzünü kullanıcılara sunmaya başladı. Kademeli olarak dağıtılmaya başlanan arayüz, Gmail kullanımını çok daha kolaylaştırarak uygulamayı efektif kılıyor.

Günümüzde e-posta sistemleri çok büyük bir önem taşıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı bu posta sistemleri sayesinde, birçok resmi haberleşme kolay bir seviyeye indirgeniyor. Tüm alanlarda haberleşmek ve bilgilendirmek amaçlı kullanılan postaların hayatımızı kolaylaştırdığı inkar edilemez bir gerçek. Bu posta servislerinden biri olan Gmail, kolaylaştırmayı bir adım daha öne taşımaya karar verdi.

Gmail, hayatımızı oldukça kolaylaştırmasına rağmen uygulamanın içerisinde bazı zorluklar bulunuyor. Özellikle Gmail'in arayüzünde ayarlar kısmına ulaşmak oldukça zaman alıyor ve işleri zorlaştırıyor. Gmail de bunu fark etti ve bu küçük çaplı problemin önüne geçmek amacıyla bir revizyona gitti. Artık, Gmail'i efektif bir şekilde kullanmak çok daha kolay.

Gmail, arayüzü kademeli olarak sunmaya başladı:

Güncel arayüz hesabınıza ulaştığı zaman, sizler de yeni arayüzün getirilerinden kolayca yararlanabilirsiniz. Gmail'in sağ tarafında bulunan bir işaretle kolayca erişebileceğiniz özellikler, e-posta deneyiminizi bir adım öteye taşımanızı sağlayacak. Çeşitli tasarımlara, gelen kutusu türlerine ve görüntüleme ayarlarına tek tıkla ulaşma imkanı sağlayan yeni arayüz kullanıcılara sunuldu.

Google, değişikliği kademeli olarak yayınlamaya başladı. Hem G Suite kullanıcılarına, hem de kişisel Gmail hesaplarına geleceği belirtilen yeni arayüz, eğer hesabınıza henüz ulaşmadıysa, endişe etmenize gerek yok. Yavaş yavaş dağıtılmaya başlanan arayüzün 1 ay içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Güncellemeye ulaşmak için yapabileceğiniz herhangi bir şey bulunmuyor. Eğer Google tarafından arka sıralara atıldıysanız, sıranızı beklemekten başka çareniz bulunmuyor demektir. Güncellemeyi kullanma imkanı bulmuş kullanıcıların geri dönüşleri şimdilik olumlu olarak gözüküyor. Gmail'in eski yapısı göz önüne alındığında, bu yeni ve efektif arayüzün oldukça öne çıkması Google açısından pek sürpriz olmadı.