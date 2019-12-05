Mardin'de İnsanlık Tarihine Işık Tutacak Yeni Keşif

Mardin’in Dargeçit ilçesinde bulunan Boncuklu Tarla’da devam eden arkeolojik kazılarda heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Araştırmacılar, Boncuklu Tarla’da insanlık tarihinin bilinen ilk tapınaklarının yer aldığı Göbeklitepe’den bin yıl daha eski bulgulara rastladı.

Mardin’in Dargeçit ilçesindeki Boncuklu Tarla, insanlık tarihine ışık tutabilecek çok önemli keşiflere sahne olmaya devam ediyor. Babil, Hitit, Selçuklu ve Osmanlı dahil olmak üzere tam 25 farklı medeniyete ev sahipliği yapan bölge, 2012 yılından bu yana kazılıyor.

Boncuklu Tarla’da incelemelerde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, çalışmaların arkeologlar ve eski çağ tarihçileri tarafından yürütüldüğü bilgisini paylaştı. Söz konusu alanın insanlık tarihi için yeni bilgiler ve bulgular içerdiğini ifade eden Prof. Dr. Özcoşar, Boncuklu Tarla’daki kazıların insanlık tarihinin bilinen ilk tapınaklarının yer aldığı Göbeklitepe’deki bulguları desteklediğini, hatta ondan öncesine giden bazı bulgular içerdiğini belirtti.

Bölgenin insanlığın ilk yerleşim alanlarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özcoşar, keşfedilen yeni bulguların buraya yerleşen ilk insanların inançlı olduklarını göstermesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ile Boncuklu Tarla arasında bazı benzerlikler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özcoşar, “Ama şöyle bir özellik var. Bulunduğumuz alan, Göbeklitepe’den bin yıl daha eski olabilecek bazı bulgular içeriyor. Dolayısıyla Göbeklitepe’den daha eski ve kadim bir yapının yanında duruyoruz şu an” şeklinde konuştu.

Boncuklu Tarla’daki kazıların bilimsel başkanlığını yürüten MAÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ergül Kodaş ise milattan önce 11 bin ile 12 binlere kadar giden yerleşim yerinde birçok ev ve konutun yanı sıra mezarlar ve özel binalar ile tapınak olarak isimlendirilen pek çok özel yapının açığa çıkarıldığını paylaştı.

Alanın, avcı toplayıcı hayattan yerleşik hayata nasıl geçildiği ve kültürel yapıların nasıl değişime uğradığı gibi birçok noktada bizlere yeni bilgiler vermesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Dr. Kodaş, “Kamusal alan, tapınak, dini mekan dediğim binaların Göbeklitepe’den daha eskiye giden örneklerini Boncuklu Tarla’da tespit ettik” şeklinde konuştu.