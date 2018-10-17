Göçmenlerin En Fazla Maaş Aldıkları Ülkeler

Çalışmak için ülke değiştirmek günümüzde popüler bir hale gelmiş durumda. Peki hangi ülkelerde çalışmak daha fazla gelir elde etmenizi sağlar?

Daha yüksek maaş, daha iyi yaşam şartları ve daha az vergi ödemek için pek çok kişi farklı bir ülkede çalışmayı düşünmüş ya da hayal etmiştir. Peki hangi ülkede daha çok maaş alırsınız? Hangi ülkede daha çok vergi ödersiniz? Hangi ülkede yaşamak maaşınızın daha çok artmasına neden olur hiç düşündünüz mü?

HSBC tarafından 22,318 göçmen ile yapılan 2018 Expat Explorer anketinin sonuçları belli oldu. Ankete göre farklı bir ülkede yaşamayı tercih eden kişiler, yeni ülkelerinde aynı işi yaparak ortalama yıllık 21 bin dolar daha fazla maaş alıyorlar. Avrupa’nın kalbi olan İsviçre, 61 bin dolar ile insanların maaşlarını en fazla artırdıkları ülke olarak göze çarpıyor.

Ankete katılanların %58’i, hayatlarındaki tek değişimin aynı işi yaptığı halde daha fazla maaş almak olduğunu söyledi. Ancak geriye kalan %42’lik kesim, daha fazla maaşın yanı sıra daha az vergi ödediğini dile getirdi. Bu konuda kişisel gelir vergisinin %15 olduğu Hong Kong ve Singapore, en fazla dikkat çeken ülkeler olarak görülüyor.

Ankete göre çalışmak için bulunduğu ülkeyi terk etmek kadınlara daha fazla kazanç sağlıyor. İş için yurt dışına giden erkeklerin maaşları %23 artarken kadınların %27 artıyor. Kadın göçmenlerin en fazla maaş aldığı ülkeler sırası ile 193.000 dolar ile Çin, 173.000 dolar ile İsviçre ve 143.000 ile Birleşik Devletler oldu.