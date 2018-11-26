God of War'ın Yapımcısı David Jaffe, Uncharted'ı Eleştirdi

God of War efsanesinin yaratıcısı olarak bilinen ve Twisted Metal'in de yapımcısı David Jaffe, tek kişilik oyunlar konusunda hiç de umutlu değil.

"AAA oyunlar şu an ölüyor. Ancak farkında değilsiniz." diyerek çıkışını sürdüren Jaffe, devam eden serilerde temel mekaniklerin sürekli korunduğunu ve oyunculara yeni bir şeyler sunulmadığını belirtti. Ayrıca Jeffe, TPS türündeki oyunların da geleceğini parlak bulmadığını belirtti.

Uncharted'ın yanı sıra Gears of War'ı da hedef tahtasına oturtan David Jaffe, Uncharted'ın kötü bir oyun olmadığını ancak çok yakın gelecekte bu tür oyunların bir kısır döngüye gireceğinden söz etti. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan çok oyunculu aksiyon oyunu Drawn to Death'in yapımcılığını üstlenen Jeffe'in oyunu oldukça kötü yorumlarla karşı karşıya kalmıştı.

Belki de ünlü yapımcı eleştirilerinde oldukça haklı. Ancak kendisinin de uzun süredir el attığı hiçbir yapımda başarılı olamadığını düşününce söyledikleri bir miktar havada kalıyor. Bu tür çıkışları sevdiğini biliyoruz ancak genel resme bakıldığında, özellikle bir süredir oyun dünyasına çok da olumlu katkıları olmadığı bir gerçek.