Godilla 2: King of Monsters'tan Türkçe Altyazılı Fragman

2014 yılında vizyona giren Godzilla'nın devamı niteliğindeki King of Monsters (Canavarlar Kralı) filmine ait yeni bir fragman yayınlandı.

Warner Bros'un resmi Türkiye hesabı, filmin fragmanını Türkçe altyazılı olarak yayınladı. Godzilla'nın Mothra, Rodan ve en büyük düşmanlarından biri olan üç başlı King Ghidorah ile amansız mücadelesini anlatacak filmin yönetmenliğini Michael Dougherty, senaristliğini ise Max Borenstein ve Zach Shields üstleniyor.

Godzilla II: King of the Monsters - Türkçe Altyazılı Resmi Fragman 2

Stranger Things'in 11'i olarak bildiğimiz, son zamanların parlayan yıldızı Millie Bobby Brown'un başrolünü Sally Hawkins ve Vera Farmiga ile paylaştığı filmin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.

Filmin daha önce yayınlanan ilk fragmanını da hemen aşağıdan altyazılı olarak izleyebilirsiniz: