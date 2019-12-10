GOG Galaxy 2.0'ın Açık Beta Sürümü Yayınlandı

Bu yılın başlarında sınırlı bir kullanıcı sayısı ile beta sürecine başlayan Steam benzeri dijital oyun platformu GOG Galaxy 2.0, şimdi denemek isteyen herkes için kullanıma sunuldu. Söz konusu platform, sahip olduğunuz tüm dijital oyunları tek bir çatı altında topluyor.

Polonyalı video oyunu ve dijital dağıtım şirketi CD Projekt tarafından geliştirilen GOG Galaxy, Steam, Origin ve Uplay gibi platformlardaki oyunlarınızı ve buralardaki arkadaş listelerinizi tek çatı altında birleştirmeyi vadediyor.

GOG Galaxy 2.0, bu ve benzeri platformlardaki tüm oyunları kurmanıza ve oynamanıza izin veriyor. Ayrıca konsol oyunlarınızı da görebilmenizi sağlayan Xbox ve PlayStation hesaplarınızı GOG Galaxy 2.0'a bağlayabilirsiniz. Bu arada oyunlarınızı başlatmak için hala orijinal platformlara ihtiyacınız var; ancak GOG Galaxy 2.0, onları etkili bir şekilde görünmez hale getiriyor.

GOG Galaxy 2.0 beta sürümünü nasıl indirebilirsiniz?

GOG Galaxy 2.0, şu anda resmi olarak aralarında Steam, Origin, Uplay ve Epic Games’in de olduğu 20 platformu destekliyor. Bu yılın başlarında davetiye usulüyle sınırlı bir kullanıcı tabanına sunulan GOG Galaxy 2.0 betası, bugün itibarıyla denemek isteyen herkese açıldı.

Bunun için yapmanız gereken tek şey, GOG Galaxy internet sitesini ziyaret etmek ve uygulamayı PC veya Mac'inize indirmek. Ardından GOG Galaxy 2.0’ın açık betasına katılabilirsiniz.

CD Projekt, GOG Galaxy 2.0’ın ilk beta sürümünden bu yana platform üzerinde bazı önemli iyileştirmelere gitti. Örneğin, GOG Galaxy artık arkadaşlarınızın çevrimiçi durumunu farklı oyun platformlarında görebilmenizi sağlıyor. Ayrıca arkadaşlarınızın gerçek zamanlı olarak hangi oyunu oynadıklarını ve kazandıkları başarıları da GOG Galaxy 2.0’da görebiliyorsunuz.

Galaxy 2.0’ın kullanımı da oldukça basit. Uygulamayı başlatın, ‘Ayarlar’ açılır menüsüne tıklayın, ‘Oyun ve arkadaş ekle’yi seçin ve sonra ‘Platformları birleştirin’e basın. Her biri sizden olağan giriş bilgileri isteyecektir. Ardından oyun kütüphaneniz, arkadaş listeniz ve etkinlikleriniz otomatik olarak GOG Galaxy’e aktarılacaktır.

Birden fazla dijital oyun platformunu kullanıyorsanız, GOG Galaxy 2.0’ı bir denemenizde fayda var. GOG Galaxy 2.0’ı buradaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

GOG Galaxy 2.0'ın açık beta sürümü için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: