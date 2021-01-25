Bir Yılın Yalnızca 4 Gün Sürdüğü Bir Gaz Dev Keşfedildi

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki bilim insanları, Dünya'dan 575 ışık yılı uzaklıkta konumlanan bir tür sıcak Jüpiter keşfetti. Atmosferinin tamamen bulutsuz olmasıyla oldukça nadir olan bu ötegezegen, Güneş sistemimizdeki Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık yarısı kadar kütleye sahip.

Gök bilimciler, kozmos anlayışımızı her geçen gün genişleten keşifler yapmaya devam ediyor. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki bilim insanları tarafından keşfedilen ve WASP-62b adı verilen ötegezegen, Dünya'dan yaklaşık 575 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve yıldızının etrafında çok hızlı bir şekilde dönüyor.

Astrophysical Journal Letters'ta yayınlanan bulgulara göre gezegen, bir tür sıcak Jüpiter ve gazlı yapısına rağmen atmosferi tamamen bulutsuz. WASP-62b, ilk olarak 2012 yılında Geniş Açılı Gezegen Araması (WASP) Güney konsorsiyumu tarafından bir taramada tespit edilse de gezegenin atmosferi şimdiye dek yakından incelenememiş.

Gezegenin atmosferinin tamamen bulutsuz olması, oldukça nadir görülen bir durum:

Bilim insanları bu tür ötegezegenleri, yıldızının önünden geçerken yaptığı karartma sayesinde tespit edebiliyor. Bu gezegenleri aslında doğrudan göremediğimizi belirten Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden gök bilimci ve makalenin baş yazarı Munazza Alam, öte gezegenleri tespit etmeyi "bir sokak lambasının önünden geçen ateş böceklerine bakmaya" benzetti.

Bu tür gaz devleri, yıldızlarına oldukça yakın bir yörüngede dönmeleri ve bu nedenle oldukça sıcak olmalarıyla biliniyor. 'Sıcak Jüpiter' olarak adlandırılan WASP-62b de yıldızına oldukça yakın bir yörüngede dönüyor ve yıldızı etrafındaki bir tam dönüşünü yalnızca 4,5 günde tamamlıyor.

Alam, Samanyolu'nda WASP-62b benzeri sıcak Jüpiter'lerin sayısının diğer küçük gezegenlere kıyasla çok daha az olduğunu ve bu ötegezegenler arasında bulutlu atmosferin daha yaygın olduğunu belirtti. WASP-62b'nin atmosferinin tamamen bulutsuz olmasıysa onu oldukça nadir kılan özelliklerinin başında geliyor.

Yapılan incelemeler sonucu WASP-62b, bulutsuz bir atmosfere sahip ilk sıcak Jüpiter olurken aynı zamanda 2018'de tespit edilen sıcak Satürn'ün (WASP-96b) ardından bu kadar berrak bir atmosfere sahip olan ikinci ötegezegen olarak kabul edildi. Her iki gezegenin de önemli miktarda sodyum içerdiği düşünülüyor.