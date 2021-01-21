Gök Gürültülü Havalarda Dünya Üzerinde Neler Yaşanıyor?

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçtiğimiz yıllarda kurulan ASIM cihazının topladığı yeni verileri paylaştı. Gök gürültülü havalarda stratosferde ne olduğunu gözlemleyebilmek için tasarlanan bu makine, Pasifik Okyanusu'nun yakınlarında strasfore doğru çıkan şimşek çakması tespit etti.

Çoğu kişi, sıcak havalarda yağan sağanak yağışların ve ardından şiddetli bir şekilde gelen yıldırımları etkileyici bulur. Ancak tüm bunların havasına kendimizi kaptırırken, Dünya’mızın yukarısında çok daha etkileyici doğa olayları gerçekleşiyor.

Fırtınalı hava koşullarından kaynaklanan elektrik yüklerini araştırmak için tasarlanan Atmosfer - Uzay Etkileşimleri Monitörü (ASIM), hava olaylarına ve özelliklerine yeni bir ışık tutuyor. ASIM bulgularını bir makaleyle birlikte yayınlayan bilim insanları, fırtınalı bir havada stratosferin üzerinde beş yoğun mavi flaşın oluştuğunu açıkladı.

Bilim insanları, ortaya çıkan mavi ışığa elf adını verdi

Yayınlanan makalede, ASIM’in Pasifik Okyanusu’nun yakınında bir bulutun üzerinde 10 mikrosaniye boyunca yoğun bir ışığa sahip olan ve yukarı doğru hareket eden mavi bir enerji yakaladığı açıklandı. Yakalanan bu enerji, ultraviyole emisyon halkalarına sahip yeni ışıklar ortaya çıkardı. NASA, ortaya çıkan bu enerji topluluğuna Elf adını verdi.

Son derece hassas bir teknolojiye sahip olan ASIM’ın bu verileri yakalaması, bilim insanlarının Dünya’nın hava durumu sistemlerini inceleyebilmesi için büyük önem taşıyor. Araştırmacılar, ASIM’den alınan bu verilerin Dünya atmosferindeki sera gazı yoğunluğunu bile etkileyebileceğini düşünüyor.

Araştırmaya dahil olan bilim insanlarından Astrid Orr, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Yayınlanan bu makaleyle birlikte ASIM, gök gürültülü fırtınaların üzerinde neler olduğunu açıklayıcı bir şekilde vurguluyor ve evrenimiz hakkında keşfedecek ve öğrenecek daha çok şeyimiz olduğunu gösteriyor. Bu araştırmayı gerçekleştiren tüm ekibe, gözlemevini kurmamıza yardımcı olan mühendislere ve ASIM’in çalışmasını sağlayan insanlara minnettarız.”