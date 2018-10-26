Gökbilimciler, İki Uydu Arasındaki Çarpışmayı Doğruladı

Eğer Güney Yarımküre'de bulunuyorsanız, temiz biz havada gece gökyüzünde parlayan iki bulut görebilirsiniz.

Bu yıldız bulutları, Küçük Macellan Bulutu ve Büyük Macellan Bulutu veya SMC ve LMC olarak adlandırılan Samanyolu'nun uydu galaksileridir. Yeni ve bir o kadar da güçlü bir teleskop kullanan Michigan Üniversitesi astronomları, Küçük Macellan Bulutu'nun güneydoğu bölgesinin cüce galaksinin ana gövdesinden uzaklaştığını gözlemledi.ve böylelikle bu iki bulutun çarpıştığına dair bir kanıt ortaya çıktı.

Michigan Üniversitesi Astronomi Profesörü Sally Oey, ''Bu olay bulduğumuz en heyecan verici gözlemlerden biri.'' diye konuştu. Uluslararası bir ekiple birlikte, Oey ve lisans araştırmacısı Johnny Dorigo Jones, Küçük Macellan Bulutu'ndan ayrılan yıldızları inceliyorlardı ve inceleme verilerini Avrupa Uzay Ajansı'nın 'Gaia' adlı teleskobundan alıyorlardı. Bu teleskop yıldızların hareketini kaydederek nasıl bir yörüngeye sahip olduklarını gözlemliyor.

Bir galaksideki tek bir yıldızı gözlemek bilim insanlarına iki şekilde fayda sağlıyor. Birincisi o yıldız hakkında daha fazla ve daha doğru istatistiksel veri toplamak, ikincisi ise söz konusu yıldızın hızını daha doğru ölçebilmek. Oey ve Dorigo Jones, bu yıldızların mevcut kümelerinden nasıl ayrıldığını tespit etmek için yıldızları incelemeye devam ediyor.

Bu veriler, söz konusu çarpışmanın birkaç yüz milyon yıl önce gerçekleştiğini gösteriyor. Her ne kadar temiz bir havada gece gökyüzüne bakınca göz kamaştırıcı bir güzellik görsek de, büyük çarpışmaları maalesef çıplak gözle göremiyoruz.