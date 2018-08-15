Gökbilimciler Uzayda İlk Defa Demir ve Titanyumu Algıladılar

Bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla Dünya’ya 600 ışık yılı uzaklığında demir ve titanyum atomlarının sinyalini doğrudan gözlemlediler.

Biz sürecin tam olarak ne olduğunu bilmesek de yüzlerce bilim insanı evrenin sınırlarını, geçmişi ve muhtemel geleceği incelemeye devam ediyor. Bu noktada çalışmalarda bulunan gökbilimciler, uzayda demir ve titanyumu ilk defa doğrudan algıladılar. İlk dışsal gözlem yeri olan KELT-9b, Güneş Sistemimize tamamen yabancı bir gezegendir. Jüpiter’in kütlesinin 2.88 katı olan bölge, aynı zamanda 6,740 Fahrenheit üzerindeki sıcaklıklara da ev sahipliği yapar.

Bilinen gezegenlerin aksine, mevcut araştırmalar için daha misafirperver olan KELT-9b, bir kıyaslama yapılacak olursa, çok daha kolay bir hedeftir ve anlaşılması da bir o kadar basittir. Hal böyle olunca, yapılan çalışmalarda, şans eseri olarak demir ve titanyum çizgilerine rastlandı. Dalga boylarında yaşanılan değişimlere bakıldığında, çizgiler herhangi bir yıldızdan veya tozdan gelmiyordu.

Öte yandan keşfe diğer üniversitelerden de destek geldi ve Cenevre Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar, Bern Üniversitesi’nde çalışan gökbilimciler tarafından da araştırılmaya başlandı. Sonuç olarak varlığı kesin bir şekilde saptanan 2 madde, bilim insanlarının gezegenin doğasını ve nasıl oluştuğunu anlaması açısından da yardımcı bir bilgi olma değerini taşıyor.