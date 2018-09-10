NASA, Gökyüzünde Arka Arkaya İki Ay Geçişi Gözlemledi

Ay, gökyüzünde en hızlı hareket eden nesnelerden biri ve en sık rastlanan olaylardan bir tanesi de Ay geçişleri.

NASA'nın Solar Dynamics Observatory (SDO) isimli uzay aracı, geçtiğimiz gün (9 Eylül) arka arkaya iki Ay geçişi gözlemledi. SDO, 2010 senesinin Şubat ayında fırlatıldı ve o zamandan beri Güneş çevresinde yaşanan gelişmeleri gözlemlemeye devam ediyor. Uzay aracı bu gözlemleri esnasında son olarak iki Ay geçişini gözler önüne serdi.

Geçişler, temelde küçük bir gök cisminin kendisinden daha büyük bir gök cismi ile gözlemci arasından geçmesi ile oluşuyor. Ay geçişlerinin yanında diğer gezegenlerde de benzer olaylar gözlemlenebiliyor. Ay geçişleri ise en sık yaşananlarından biri ve sene içerisinde bolca karşılaşılıyor. Ancak arka arkaya denk gelen geçişler o kadar da yaygın değil.

Gözlemlenen iki Ay geçişinden ilki yaklaşık bir saat sürdü ve Ay'ın zirvede olduğu anda SDO, Güneş'in %92'sini karanlık olarak gördü. Birkaç saat sonra gerçekleşen ikinci geçiş ise 49 dakika sürdü ve etkisi diğerinden daha azdı. Ay, bu ikinci transitte Güneş'in %32'sini kapattı.