En Parlak Yıldız, Artık Çok Daha Fazla Parlayacak

İlk defa 1847 yılında keşfedilen Eta Carinae yıldızı, gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olma ünvanını taşıyor. Yakın gelecekte, önündeki toz bulutunun kaybolması ile birlikte, daha da parlak gözükecek olan yıldız, şimdiye kadar cevaplanamamış birçok soruya yanıt olacak.

Eta Carinae, son zamanlarda fotoğraflanabilmiş en olağanüstü görüntüye sahip, en parlak yıldızlardan biri olarak biliniyor. Neredeyse 1,5 yüzyıldır gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olma ünvanını devam ettiren Eta Carinae, bilim dünyası için de her zaman merak konusu olmayı başardı.

Eta Carinae hakkında bazı bilgiler, Homunculus nebula yıldızından elde edilmişti. Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Eta Carinae yıldızı 2036 yılına kadar yaklaşık 10 kat daha parlak bir hale gelecek. Bu durum, yıldızı gökyüzündeki en parlak oluşum haline getirecek ancak yayacağı ışık nedeni ile Homunculus nebula’nın görünmesine engel olacak.

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka konu ise Eta Carinae’nın önünü kapatan bir toz bulutu oluşumu hakkında. Bilim insanlarının açıklamalarına göre, parlak yıldız aslında şu an bile Nebula’yı gölgede bırakacak ışığa sahip fakat oluşan bulut kümesi bu ışığın absorbe edilmesine sebep oluyor. Homunculus nebula’nın buluttan etkilenmemesinin nedeni ise çok daha büyük ebatlara sahip olması.

Yakın bir gelecekte Homunculus nebula’nın görülemez olacak olması kötü bir haber gibi gözüküyor olsa da bilim insanları bu durumun avantajlarının da olduğunu ifade ediyorlar. Bilinen en parlak yıldız olan Eta Carinae’nin bu kadar gözlemlenebilir hale gelmesi, onu bilimsel açıdan çok daha detaylı incelemeye imkan verecek. Yakın zamanda, çok daha gelişmiş teleskopların kullanılmaya başlanacağı gökyüzü araştırmalarında, bu yıldız sayesinde uzun yıllardır cevaplanamayan sorulara yanıtlar bulunabileceği umuluyor.