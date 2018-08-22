Gökyüzündeki Mor Şerit Steve'in Sır Perdesi Aralandı

Kuzey ışıklarını gerçekte olmasa da en azından internet üzerinden görmüş olabilirsiniz. Gökyüzündeki kuzey ışıklarına benzese de oluşum süreci bir o kadar farklı olan 'mor şerit'in sır perdesi aralanmak üzere.

Arktik bölgede geceleri görülebilen ve sanki başka bir dünyadan fırlamış gibi duran gizemli şerit (yerel halk, bu şeride Steve adını takmış), Kanada'nın Calgary şehrinde 450 kilometre boyunca görülebiliyor.

NASA'da görevli bilim insanları, Steve'in gizemini tamamen çözmek için uğraşıyor. İşin bilimsel yanında daha derine inmeden evvel aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Yeni çalışmalarında doğruladığı üzere Steve'in kökenleri alışılmadık yerlerden geliyor. Örneğin; güneş patlamaları sırasında oluşan oluşan parçacıklar kuzey ışıklarının oluşmasını sağlar. Parçacıklarsa Dünya atmosferinde olduğunu bildiğimiz atomlara ve moleküllere çarparak ışık patlamalarına sebep olur.

Ancak Steve'in oluşum süreci bundan çok daha farklı. Calgary Üniversitesi astronomu Bea Gallardo-Lacourt tarafından yürütülen çalışma sayesinde Steve'in ortaya çıkışının çok daha farklı olaylara dayandığı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde sır perdesinin arkasındaki gizem çözülecek gibi gözüküyor.