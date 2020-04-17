İngiltere'de Gökten Yanarak Düşen Gizemli Bir Cisim Görüldü

İngiltere'de gökyüzünden yavaş bir şekilde yanarak düşen, devasa bir cisim tespit edildi. Gözlemlenen gizemli cismin ne olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'nin Cambridge şehrinde gökyüzünden yanarak düşen, devasa bir cisim görüldü. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı gizemli cisim, 15 Nisan Çarşamba günü Cambridgeshire kontluğunda yaşayan Gerry Underwood tarafından tespit edildi.

Gerry Underwood, gökten yanarak düşen cismi kayan birkaç yıldız gözlemledikten sonra keşfettiğini ve çok yavaş bir şekilde düştüğünü belirtti. Gerry, tanımlanamayan cismi ağaçların arkasında kaybolmadan önce 10-20 dakika izlediğini söyledi.

Gökten yanarak düşen gizemli cismin ne olduğu hala bilinmiyor

55 yaşındaki Gerry, cismi gördüğü anları, "Başlangıçta uçakların ardında bıraktığı izlerin çok kalın bir şekline benziyordu. Kısa, geniş bir bulut gibi görünüyordu. Hiç hızlı hareket etmiyordu. Bir göktaşı olmadığından eminim, öyle olsaydı saniyeler içinde kaybolurdu. Yüzlerce kayan yıldız gördük, ama bu öyle bir şey değildi." sözleriyle anlattı.

Gery, gizemli cismin çok yavaş bir şekilde düştüğünü, resimlerde görüldüğü gibi turuncu renkte parlamaya başladığını ve arkasından alevler çıktığını belirtti. Ayrıca cismin ufukta yer almasına rağmen çok büyük olduğunu ve ağaçlar nedeniyle yere inişini görmediğini söyledi. Cisim, iki gün önce düşmesine rağmen, ne olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün gece İngiltere semalarında saatte 100 kadar yıldız kayması gözlemlenebilen büyük Lyrid meteor yağmuru başladı. Meteor yağmurunun 26 Nisan'a kadar süreceği ve 21 Nisan akşamı zirveye ulaşacağı düşünülüyor. Uzmanlar, meteor yağmuru boyunca gökyüzünde saatte ortalama 10 ila 20 meteor görülebileceğini söylüyor.