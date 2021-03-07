Gölde Bulunan iPhone 11, Aylar Sonra Sorunsuz Çalıştı

Apple, iPhone 11 için yaklaşık 1,80 metre derinlikte yarım saat boyunca su geçirmediğini onaylayan IP68 sertifikası almıştı. Kanada'da bir gölde bulunan iPhone 11, yaklaşık 6 ay suda kalmasına rağmen çalıştı.

Akıllı telefonların daha önceki nesillerden daha dayanıklı olması için çalışmalar yapılıyor. Son yıllarda hemen bütün amiral gemisi modelleri, toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikaları alıyor. Apple da iPhone 11 için IP68 sertifikası almıştı. Telefon, 1,8 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca su geçirmiyordu.

Kanada'da bir YouTuber, bir göle yaptığı dalış sırasında birkaç adet iPhone çıkarmayı başardı. Bu cihazlardan biri olan iPhone 11, yaklaşık 6 ay boyunca suyun içinde kalmış olmasına rağmen çalışır durumda olmasıyla dikkat çekti.

Kazara keşfedildi

Channel Aquatic Monkey adlı YouTube kanalının sahibi olan çift, Kanada'da British Columbia adı verilen bölgede çeşitli göllere dalışlar gerçekleştiriyor. Bu dalışlarda buldukları cihazları da eğer mümkünse eski sahiplerine teslim ediyor, bu esnada da gölleri temizlemiş oluyorlar.

4 Mart tarihli videoda kanal ekibinin çok sayıda iPhone bulduğu göze çarpıyor. Bu cihazlardan biri olan çalışan iPhone, ABD'nin ulusal yayın yapan kanallarında da kendine yer bulmayı başarırken, hikayenin nasıl geliştiği de açıklanıyor.

Aquatic Monkey kanalının dalgıçlarından Clayton Helkenberg'in bahsi geçen iPhone 11'i su yüzüne çıkardığı anlar da ekibin YouTube kanalında yayınlandı. Videoda ayrıca ekibin gölün dibinden bulup çıkardığı onlarca farklı şey de göze çarpıyor.

Derinlerde yatan hazineler

Aslında dünyanın bir kısmında dönemsel olarak denizlerin diplerini tarayan ve bulduklarını toplayan çok sayıda insan var. Özellikle tatil beldelerini ve sık ziyaret edilen turistik bölgeleri inceleyen kişiler sık sık bulduklarını da internette paylaşıyor.

iPhone 11 özelinde baktığımızda ise Apple'ın belki de kendi ürünlerinin reklamını yaparken daha göze çarpacak sertifikaları kullanabileceğini görüyoruz.