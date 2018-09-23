Eğer siz de fazla kilolardan bıkmış durumdaysanız ancak buna karşın midenize olan düşkünlüğünüzden feragat edemiyorsanız, sizlere birkaç yiyecek tavsiyemi var.

Sıkı bir diyet sürecine girmek isteyenlerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri yeme ve içme alışkanlıklarını ve öğün sıklıklarını bir türlü normalize edememeleridir. Halk arasında 'homini gırtlak' olarak adlandırılan bir bünyeniz varsa, aşağıda listelediğimiz yiyecekleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Yumurta Beyazı

Yumurta akında sadece 17 kalori bulunuyor. Yumurta akıyla yapacağınız omletlerle hem doyurucu hem de diyetinize uygun bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

Salatalık

Salatalığın %95'i sudan oluşuyor ve sadece 16 kalorilik bir sebze. Besin değerini elde edebilmek için kabuklu tüketmeniz daha iyi olacaktır.

Karnabahar

Karnabahar da bu listede 25 kalorilik değeriyle kendine yer buluyor. C ve K vitaminleri açısından da oldukça zengin.

Brokoli

Ülkemizde pek de lezzetiyle sevilmeyen, kötü bir şöhreti olsa da 31 kalorilik besin değeri olan brokoli; A, C, E ve K vitaminlerinin tamamına sahiptir. Lif ihtiyacınızın %20'sini karşılar.

Patlamış Mısır

Eğer tuzuyla ve yağıyla tüketeceksiniz koşarak uzaklaşın. Ancak sıcak havayla patlatılmış mısırlar sadece 31 kaloriye sahiptir ve oldukça uygun bir diyet yiyeceğidir.

Bezelye

Bezelye de 35 kaloriyle protein ve lif ihtiyacınızı rahatlıkla sağlayabileceğiniz bir sebze. Listenin tavsiye edebileceğimiz besinlerinden.

Greyfurt

C vitamini bol bir yiyecek olan Greyfurt, aynı zamanda mükemmel bir şeker düzenleyicidir. 50 kalorisiyle de yiyebileceğiniz en hafif meyvelerden.

Kavun

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kavun; A ve C vitaminine sahiptir. Bir porsiyonunda ise yalnızca 55 kalori bulunmaktadır.

Böğürtlen

Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içeren böğürtlen, hem zayıflatıcı hem lezzetli... Üstelik sadece 62 kalori.