Microsoft’un ürünleri, artık çağa ayak uydurdu ve dijital olarak satılan ürün anahtarlarıyla kullanılabiliyor. E-ticaret sitesi Goodoffer24, neredeyse tüm Microsoft ürünlerinin fiyatlarında indirime gitti. Sizin için söz konusu ürünleri listeliyoruz.

Microsoft, dünyanın en yaygın şekilde kullanılan yazılımlarıyla uzun yıllardır hayatımızda. Son yıllarda korsan kullanımların önüne geçmek isteyen şirket, ürünlerini dijital olarak satılan anahtarlarla etkinleştirmeye izin veriyor.

Windows 10 Pro, kurumsal kullanımlarda avantaj sağlayan işletim sistemi olarak, yanında orijinal ofis programlarıyla kullanıcı dostu bir ekosistem kuruyor. Dünyanın hemen hemen her yerine Microsoft ürünlerinin yasal ürün anahtarlarını satan Goodoffer24 ise söz konusu ürünlerde indirime gitti.

Eğer bu listedeki ürünleri “Y2019NY20” koduyla sipariş ederseniz, ekstra %20 indirim kazanıyorsunuz:. Fiyatların son hali şu şekilde oluyor:

Neden Goodoffer24.com’u tercih etmelisiniz?

Yalnızca Windows ya da Office gibi yazılımları değil, Playerunknown's Battlegrounds gibi popüler oyunları da bulabileceğiniz Goodoffer24.com’da,geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Satın aldığınız ürünler, e-posta aracılığı ile tarafınıza en kısa sürede ulaştırılıyor. Böylece kargo beklemekle zaman kaybetmiyor, kargo ücretini dert etmiyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamanız halinde, firmanın müşteri hizmetleri 24 saat size yardımcı olmak için hizmet veriyorlar.







