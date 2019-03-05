Goodyear, uçan arabalar için oldukça havalı bir tekerlek ve jant tasarladı.

Geçmişte Godyear’ın oldukça enteresan tekerlek tasarımları olmuştu. Ortasında yosun yetişen jantların ya da top gibi yuvarlanarak her yere dönen tekerleklerin ardından firma bu defa da uçan otomobiller için jant ve tekerlek tasarladı.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Goodyear Aero konseptin tanıtımı yapıldı. Bu tekerlekler yerde iken normal, pnömatik olmayan tekerlek işlevi görüyor. Kalkış anında ise yan dönerek yüksek devirde dönmeye başlıyor. Böylece tekerlekler aracın ihtiyaç duyduğu itici gücü elde etmeyi sağlıyor. Son dönemde otonom uçan otomobillere olan ilginin arttığını göz önüne alınca bu konseptin gördüğü ilgi şaşırtmıyor.

Avengers filmlerinde gördüğümüz Hellicarier adlı uçan aracın iticilerine benzeyen tekerleklerde aslında benzer bir mantık da söz konusu. Tekerleğin dilimlerini oluşturan metal yüzeyler, araçlar havalanmaya başladığında iticinin bıçaklarını oluşturuyor. Özel olarak geliştirilen ve tasarlanan bu araç epey yerden ve maliyetten tasarruf etmeyi sağlıyor.

Tekerleğin dış kısmındaki kaplama sert plastikten yapıldı. Bu sayede jant kısmının daha dayanıklı olması sağlandı. Havalı bir lastik, yüksek dönme hızında parçalanır ve aracın dengesini bozar. Bu yüzden de havalı, standart bir lastik tasarımı bu araçlarda kullanılmadı.

Goodyear, Aero’nun manyetik iticiler tarafından kullanıldığı ve yapay zeka tarafından kontrol edildiği bir geleceğin hayalini kuruyor. Daha gerçekçi olmak gerekirse Aero, muhtemelen fiber optik sensörler tarafından kontrol edilecek. Böylece tekerleğin her zaman için kalkışa uygun durumda olduğundan emin olunacak.

Goodyear Aero konsepti, gelecekteki olası uçan otomobil tasarımları için önemli bir çıkış noktası olmaya aday.