Goodyear'ın tanıttığı ve adı reCharge olan konsept lastiği, lastik teknolojisinde devrim yapmaya aday, çünkü bu lastik kendi kendini yenileyebiliyor. Biyoçözünür malzemeden yapılan bu lastik sürücülerin alışkanlıklarına göre de kendini özelleştirebilecek.

Goodyear, otomotiv endüstrisinde devrim yapacağı söylenen yeni konsept lastiğini tanıttı. reCharge adı verilen yeni lastik, biyoçözünür malzemeden yapılıyor ve ihtiyaç duyulduğu zaman dış yüzeyini yenileyebiliyor. İnmiş lastik ve lastik havasını kontrol etme gibi sorunları da çözen reCharge, sürücü alışkanlıklarına göre kendini yenileme özelliklerini özelleştirebiliyor ve bunun için yapay zekâ ve telemetri verilerinin bir birleşimini kullanıyor.

reCharge'ın ayırt edici noktası, biyoçözünür ve yeniden yüklenebilir, kapsüller tarafından yeniden şarj edilen sıvı karışımı. Bu karışım, karahindibadan yapılma kauçuk ve örümcek ipeğine benzeyen fiberlerin karışımıyla güçlendiriliyor. Örümcek ipeği, doğadaki en sert malzemelerden biri olarak biliniyor. reCharge, talep olması durumunda bu macunu borular aracılığıyla lastiğin yüzeyinde gönderip dış yüzeyini kuvvetlendiriyor.

Yapay zekâ sahibi lastik

Karışım kişiye özel hale getirilibiliyor ve her sürücünün sürüş eğilimlerine adapte olabiliyor. Akıllı algoritmalar (makine öğrenmesi ve yapay zekâ) aracın telemetri verilerini analiz ederek kişisel sürücü profilleri oluşturuyor. Kişiselleştirilebilir özellikler arasında görünüş ve lastiğin kendi kıvamı da yer alıyor. Kış koşullarına uyum için kış lastiklerinizi takmak yerine, reCharge'ın kendi yüzeyini dönüştürerek bu koşullara uyum göstermesini sağlayabilirsiniz.

Bunu yapabilmek için, sürücülerin sıvı karışım bulunan kapsülleri değiştirmesi gerekiyor. Bu kapsüller tekerlek poryasında yer alıyor. Goodyear, bu işlem için reCharge lastiklerin tamire götürülüp götürülmeyeceğine dair bir bilgi vermedi.

Yeni reCharge lastiği, geleneksel lastiklerin bileşimine göre çok daha çevre dostu. Geleneksel lastikler, genel olarak petrol kaynaklı silika ya da karbon karası kauçuk malzemelerinden üretiliyor. Yeni reCharge'la birlikte tamamen biyoçözünür malzemeden yapılmış lastikler kullanılmış olacak.

Bunun yanı sıra reCharge'ın dış yüzü, hava basılmamış, uzun ve ince hafif bir çerçeveyle desteklenecek. Bu çerçeve, lastiğin neredeyse tüm sürüş koşullarında yüksek derecede sağlam olması için macunun fiberleriyle uyum içinde çalışacak. Bu özellik, inmiş lastik ya da lastiğin havasını kontrol etmeye karşı yer alacak. Goodyear, lastiği ne zaman üretmeye başlayacağına dair bir tarih açıklamadı.