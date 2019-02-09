Google 2 Adımlı Doğrulama Sisteminin Arayüzünü Güncelleyecek

Google'ın iki aşamalı doğrulama sistemi, hesaplarımızı korumak adına büyük önem taşıyor. SMS ya da Google Kimlik Doğrulayıcı kullanılarak yapılabilen bu doğrulama işleminin dahil olduğu sistem, Google'ın yapacağı arayüz güncellemesiyle önümüzdeki günlerde farklı bir görünüm kazanabilir.

2016 yılında Android cihazlara eklenen iki adımlı doğrulama özelliği, kişilerin Google hesaplarını korumasının en etkili yolu haline geldi. Şifrenizi giriş yaptıktan sonra ek bir güvenlik ekranı sunan sistem, kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya başlamıştı. Potansiyel saldırılara karşı etkin bir koruma sağlayan sistemin geliştiricileri, şu an iki yeni arayüz üzerinde çalışıyor.

Eski arayüze göre modern bir görünüme kavuşan Google İki Adımlı Doğrulama Sistemi'nin yeni iki arayüzünde "Evet" ve "Hayır" butonlarının farklı şekilde konumlandırıldığı göze çarpıyor.

Google İki Adımlı Doğrulama Sistemi'nin tasarım güncellemesi henüz tüm Android cihazlara ulaşmış değil. Yapılacak bu güncellemenin Android cihazlara kademeli olarak gelmesi bekleniyor. Eğer henüz cihazlarınızın güvenliğini sağlayacak Google İki Adımlı Doğrulama Sistemi'ni kullanmadıysanız, buraya tıklayarak Google'ın resmi sayfasına gidebilir ve yönergeleri izleyerek hesabınızı koruma altına alabilirsiniz.