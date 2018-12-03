Android işletim sisteminin sahibi olan Google, geçtiğimiz haftalarda 2018'in en iyi oyunlarını ve uygulamalarının hangisi olduğuna dair bir oylama başlatmıştı. Oylama nihayet sonuçlandı ve yılın en iyi uygulama ve oyunları belli oldu.

Google, 2018’in en iyi Android uygulamalarını açıkladı. Halka açık şekilde oylanan uygulamalar arasında Drops, 2018’in en iyi uygulaması seçildi. Drops sayesinde kullanıcılar, 30’den fazla dili iyi bir şekilde akıllı telefonu üzerinden öğrenebiliyordu. Ayrıca Spotify, halk oylaması sonucunda en fazla sevilen uygulama oldu.

‘’Bu uygulamalar "zaman öldürmek" için değil, aksine zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için. Sizi güldürecek, yaratıcı yanınızı ortaya çıkaracak ya da yolda güzel vakit geçirmenizi sağlayacak.’’ olarak tanımlanan canlı fotoğraf ve animasyon uygulaması olan Vimage, 2018’in en eğlenceli uygulaması seçildi.

Oyunlar kategorisine baktığımızda ise PUBG Mobile’ın listeleri salladığını görüyoruz. 2018’in en iyi oyunu, halkın favori oyunu ve en rekabetçi oyun kategorilerinde PUBG Mobile, zirveyi kimseye bırakmıyor. En eğlenceli oyunlar listesinin zirvesinde ise The Sims Mobil yer alıyor. Burada da PUBG Mobile ile karşılaşsaydık büyük bir sürpriz olmazdı herhalde.

Bununla birlikte kardeş şirketimiz Masomo tarafından geliştirilen Kafa Topu 2 oyunu, 2018'in En İyi Oyunları listesinin 'En Rekabetçi Oyunlar' listesinde ilk 5'e girmeyi başardı. Milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen ve hem iOS hem de Android platformu için erişime açık olan Kafa Topu 2'yi indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

2018 Play Store En İyi Uygulama

Drops - Kelime öğrenmenin, alışılmış, sıkıcı ezberciliğin yerine, adrenalin dolu bir oyun olabileceğini hayal edin. İşte bu Drops: "sıkıcı" kelimesini dil öğreniminden çıkartıyor. Faydalı kelimeler, muhteşem minimalist illüstrasyonlar ve hızlı mikro oyunlar aracılığıyla hafızanıza giriyor.

Eğlenceli tarafı mı? Günde yalnızca 5 dakikanızı alıyor. Aslında bu aldığınız zamanın tamamı! Çılgınca mı? Evet. İşe yarıyor mu? Kesinlikle!

2018 Play Store Halkın Favori Uygulaması

Spotify - Spotify şimdi cep telefonu ve tabletlerde ücretsiz. Nerede olursan ol doğru müzik yanında.

Spotify ile müziğin dünyasına eriş. Sanatçıları ve albümleri dinleyebilir veya en sevdiğin şarkılardan oluşan kendi çalma listelerini oluşturabilirsin. Yeni müzikleri keşfetmek ister misin"? Ruh haline uygun hazır çalma listelerinden birini seç veya kişiye özel öneriler al.

2018 Play Store En Eğlenceli Uygulama

Vimage - Vimage, fotoğraflarınıza hareketli efektler ve öğeler ekleyebilmenizi ve onları canlı sanat parçalarına dönüştürmenizi sağlayan bir sinemagraf oluşturma uygulamasıdır.

2018 Play Store En İyi Gizli Hazine Uygulama

Unfold - Fotoğraf ve videoları akıllı şablonlar ve zarif yazı tipleriyle birbirine bağlayarak sosyal hikayelerinize uyumlu, şık bir görünüm kazandırın. Hikaye sayfalarınız telefonunuza kaydedilir. Böylece bu sayfaları saklayabilir ve paylaşabilirsiniz.

2018 Play Store En İyi Kişisel Gelişim Uygulaması

Mimo - Renkli ve basit bir arayüz, şimdiye kadar denediğimiz en ulaşılabilir kodlama öğrenme uygulamasının zeminini oluşturuyor. Konuşma dilindeki metinde, sadece işlemleri ezberlemenize değil kavramları anlamanıza yardımcı olacak bilgiler ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor.

2018 Play Store En İyi Günlük Yardımcı Uygulama

Tasty - Buzzfeed’in kendine özgü hızlı çekim yemek tarifi videolarını seviyorsanız aradığınız uygulama işte bu. Adım adım talimatların (ve döngülü videoların) yardımıyla yemek pişirin. Ravioli ve tiramisu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

2018 Play Store En İyi Oyun - Halkın Favori Oyunu - En Rekabetçi Oyun

PUBG Mobile - Şampiyon belli, ikinci kim? Dünyayı kasıp kavuran fırtınaya kapılın. Üstelik mobil cihazlar için birebir uyarlanmış ve son derece gösterişli. 99 rakibi tek tek alt ederek kazanan siz olun.

2018 Play Store En Eğlenceli Oyun

The Sims Mobil - Bu klasik simülasyon oyunu nihayet yeni bir görünüm ve optimize edilmiş özelliklerle (görevler ve ödüller gibi) mobil cihazlara sunuldu. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi hayallerinizdeki hayatı sanal alemde yaşayın.

2018 Play Store En Yenilikçi Oyun

Gorogoa - Güzel bir tasarıma sahip, kafa yormayı gerektiren ve söz içermeyen Gorogoa, eşi benzeri olmayan resimsi bulmacalarını oyuncuların anlayabileceği şekilde sunuyor. Oyun sizi yavaş yavaş melankolik hikayesinin içine çekerken zihninizi açıyor ve farklı şekillerde düşünmeye teşvik ediyor.

2018 Play Store En İyi Bağımsız Yapım

Reigns: Game of Thrones - Orijinal oyunun son derece eğlenceli sağa veya sola kaydırma mekanizmasını kullanarak, Cersei Lannister veya Jon Snow karakterleri için Demir Taht mücadelesi verin.