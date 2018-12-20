2018 yılı pek kimse için iyi geçmişe benzemiyor. Google ise 2018 yılında yapılan aramaları merkezine aldığı ‘Yılın Oyunu’ ile 2018 yılına dair umut verici bilgiler paylaşıyor.

Google’ın arama sonuçlarının karşılaştırıldığına geçmişte de şahit olmuştuk. Daha önce arama sonuçlarına göre kavramları “dövüştüren” internet siteleri vardı.

Yeni oyun ise bizzat Google’ın kendisinden gelen ilk oyun olmasıyla dikkat çekiyor. Oyun ne yazık ki İngilizce, cevap verme süresi olduğu için çeviri ya da sözlük kullanmanız gerekebilir.

Oyunda genel olarak size geçen yıl ile ilgili sorular soruluyor. Soruların odak noktası ise hangisinin daha çok aranan bir sözcük olduğu. Soru hep aynı, o konuda bir sorun yok. Cevaplar zaman zaman bilmediğiniz sözcüklerden oluşabiliyor, o yüzden bir sözlük sahibi olmanızda yarar var.

Bölüm aralarında da Google ufak bilgiler veriyor ya da şaka yapıyor. Keşke yapmasa. Yapamıyor çünkü. Verdiği bilgiler ne kadar güzel halbuki.

Oyunu denemek isteyen varsa buradan oyuna erişebilirler.