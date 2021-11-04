Google Play Store'da yılın oyununu doğrudan kullanıcıların seçeceği bir etkinlik başlatıldı. Kullanıcıların Seçtiği Oyun isimli etkinlik için 10 aday oyun belirleyen Google, bundan sonrasını tamamen oyuncuların tercihine bırakmış durumda. Etkinlik, 2 hafta boyunca devam edecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosistemi için açtığı mobil uygulama mağazası Play Store'da bir etkinlik başlattı. "Kullanıcıların Seçtiği Oyun" isimli bu etkinlik, 2021'in en iyi oyununu doğrudan kullanıcıların tercihine bırakıyor. 10 aday belirleyen şirket, kullanıcılara verdiği 2 haftalık süreç ile yılın en iyi oyununun belirlenmesine imkan tanıyacak.

Google Play Store'da başlatılan Kullanıcıların Seçtiği Oyun isimli etkinliğine, bir Google hesabına sahip olan tüm kullanıcılar katılabiliyor. Yapılması gereken tek şey ise Google hesabının açık olduğu bir cihaz ya da internet tarayıcısı üzerinden etkinlik sayfasına gidip, aday olarak gösterilen oyunlardan bir tanesine oy vermek.

İşte Google'ın aday olarak gösterdiği mobil oyunlar

Garena Free Fire MAX

Cookie Run: Kingdom

Pokemon UNITE

Score! Hero 2

MARVEL Future Revolution

The Walking Dead: Survivors

Beatstar

Trivia Crack Adventure

Project Makeover

League of Legends: Wild

Eğer siz de Google'ın başlattığı ve 2 hafta boyunca devam edecek olan "Kullanıcıların Seçtiği Oyun" etkinliğine katılmak istereseniz, buradaki bağlantı üzerinden oylama sayfasına ulaşabilirsiniz.