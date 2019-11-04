Google, her şirket gibi kurulduğu günden bu yana geliştirdiği ürünleri halka sunmadan önce test ediyor. Google’ın test aşamalarından dogfood ve fishfood, 21 yıldır şirket tarafından uygulanmaya devam ediyor.

Google, günümüzden 21 yıl önce kuruldu. Şirket, kurulduğu günden bu yana ürün geliştirmelerinde belirli yöntemleri uygulamaya devam ediyor. Google’ın kullandığı ürün geliştirme aşamalarından ikisi, fishfood (balık yemi) ve dogfood (köpek maması) aşamasıdır.

Dogfood aşaması, bir ürün ortaya çıkarıldıktan sonra halka sunulmadan önce şirketteki insanlar tarafından denenmesidir. Şirket içindeki bu yaygın denemenin daha erken aşamalarda sadece bir ekip tarafından gerçekleştirilen haline ise fishfood deniyor. Google, 21 yıldır geliştirdiği ürünlerin hemen hemen hepsinde dogfood ve fishfood aşamalarını uygulamaya devam ediyor.

Bill Murphy Jr. İsimli teknoloji yazarı, bir Google çalışanının kendisine konu ile yazdığı bir maili yayınladı. Murphy’nin yayınladığı mailde Google çalışanı, “Bir şirketin böyle bir konsepte sahip olması şaşırtıcıysa (hatırlatalım) o, Google. Beta sürümünden hemen önce ürünleri yoğun bir şekilde kullandığımız “dogfood” ve “fishfood” adlı bir konsepte sahibiz” açıklaması yaptı.

Google çalışanının da kullandığı dogfood sadece Google’a ait bir süreç değil. Diğer şirketler de ürün geliştirme denemelerinde dogfoodu kullanıyorlar. Google’ın Test Blogu’nda konu ile ilgili yayınlanan makalesinde de dogfood ve fishfoodla alakalı açıklamalarda bulunuluyor.

Şirket, yayınladığı blog yazısında dogfoodun hala kendileri için önemli bir deneme aşaması olduğunu belirtiyor. Google, test ekiplerinin dogfood aşamasından önce var olan problemleri bulmak için ellerinden geleni yaptığını açıkladı.

Google mühendisi Anthony Vallone tarafından kaleme alınan makalede, Google Drive, Gmail, Hangouts, Takvim, Haritalar, Gruplar, Siteler, App Engine, Chrome gibi uygulamaların dogfood aşamasından geçerek kullanıcılara sunulduğu belirtildi.

Google, Bill Murphy Jr.’a yaptığı açıklamada, dogfood sürecini hala yaygın bir şekilde uyguladıklarını belirtti. Şirket, Gmail’in karanlık modunun olduğu beta sürümünü geçtiğimiz ay yayınlanmadan önce dogfood sürecinden geçtiğini açıkladı.