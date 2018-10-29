Son yıllarda ülkemizdeki önemli günleri neredeyse hiç atlamayan Google, bir kez daha bize özel bir Doodle ile karşımıza çıktı.

Son yıllarda Türkiye'deki kullanıcılarınının önemli gün ve dönemlerinde ilgili Doodle'ları devreye sokan Google, bu kez de Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümünü kutladı. Hazırlanan logoda Türkiye bayrağı ve aydınlık bir gökyüzü dikkat çekiyor.

Bugün itibarı ile açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na da gönderme yapıldığını düşündüğümüz logoya tıklayınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyorsunuz.

Siz de henüz bu Doodle'a rast gelmediyseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bizler de bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılını gururla ve coşkuyla kutluyoruz.