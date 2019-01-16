Google, 64 bit Uygulamalara Geçiş İçin Takvimini Yayınladı

Geliştiricilerin 64 bit uygulamalara geçişi için bir takvim yayınlayan Google, 32 bit uygulamalara tamamen veda edeceğimiz tarihi de açıklamış oldu.

Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olan Android’in sahibi olan Google, 64 bit uygulamalar ve 32 bit uygulama desteği hakkında yeni duyurular gerçekleştirdi. Bilmeyenler için Google, Android, 5.0 Lollipop işletim sistemini piyasaya sürdüğünden bu yana 64 bit işlemcileri destekliyor. Ayrıca şirket, 2017 yılından bu yana geliştiricileri yerel kod kullanan uygulamalarda 64 bit işlemcilerle uyumlu olacak şekilde 64 bit desteği sunmaları gerektiğini belirtiyor.

Ağustos 2019’dan itibaren tüm uygulamaların 64 bit sürüm yayınlamamları zorunlu olacak. Fakat Google, bu zorunluluğun 32 bit uygulamaların kaldırılacağı anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Yalnızca geliştiriciler, uygulamalarının 32 bit sürümlerinin yanında 64 bit sürümlerini yayınlamak zorunda kalacaklar. Ancak bu zorunluluk Wear OS ya da Android TV uygulamaları gibi bazı istisnaları içinde barındırıyor.

Peki 32 bit uygulamalara ne zaman veda edeceğiz? Google, bunun için de bir tarih verdi. Paylaşılan takvime göre Play Store, Ağustos 2021’den itibaren 32 bit uygulamalara destek vermeyi kesecek. Bu nedenle geliştiricilerin 64 bit uygulamalar sunmak için 7 ay, üreticilerin ise 64 bit işlemciler kullanmak için 3 buçuk yıl kadar süreleri bulunuyor diyebiliriz.