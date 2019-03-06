Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak tasarladığı uygulama sayfasında oyun dünyasına katkı sağlayan kadınları ve kadın oyun karakterlerini ön plana çıkardı.

Google, Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olan Play Store’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir sayfa oluşturdu. ‘Değişime ilham verenler’ başlığı ile açılan sayfada mobil oyun dünyasında adından fazlasıyla söz ettirmiş bazı kadın eli değen oyunlar ve güçlü kadın karakterlerin başrolde olduğu oyunlar yer alıyor.

Google’ın, Değişime ilham verenler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için, oyun sektöründe adından söz ettiren kadınların eli değmiş favori oyunlarımızı ve güçlü kadın karakterlerle oynanabilecek oyun seçkimizi paylaşıyoruz. Hemen oynamaya başla, değişime ilham ver.” ifadelerine yer verildi.

Oyunların Arkasındaki Kadınlar başlığı altında yer alan oyunlardan bazıları şu şekilde;

Korkusuz Kadın Kahramanlar başlığı altında yer alan oyunlardan bazıları şu şekilde;