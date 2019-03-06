Google, 8 Mart İçin Mobil Oyun Dünyasının Kadın Kahramanlarını Ön Plana Çıkardı

1 dk okuma süresi
4
3
1
0
0
Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak tasarladığı uygulama sayfasında oyun dünyasına katkı sağlayan kadınları ve kadın oyun karakterlerini ön plana çıkardı.

Google, Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olan Play Store’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir sayfa oluşturdu. ‘Değişime ilham verenler’ başlığı ile açılan sayfada mobil oyun dünyasında adından fazlasıyla söz ettirmiş bazı kadın eli değen oyunlar ve güçlü kadın karakterlerin başrolde olduğu oyunlar yer alıyor.
İLGİLİ HABER

Google, Play Store'da Yorumlara Daha Fazla Önem Veren Yeni Bir Tasarıma Geçti

Google’ın, Değişime ilham verenler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için, oyun sektöründe adından söz ettiren kadınların eli değmiş favori oyunlarımızı ve güçlü kadın karakterlerle oynanabilecek oyun seçkimizi paylaşıyoruz. Hemen oynamaya başla, değişime ilham ver.” ifadelerine yer verildi.

Oyunların Arkasındaki Kadınlar başlığı altında yer alan oyunlardan bazıları şu şekilde;

Monument Valley 2

Symphony

Burly Men at Sea

AdVenture Capitalist

Furistas Cat Cafe

80 Days

Korkusuz Kadın Kahramanlar başlığı altında yer alan oyunlardan bazıları şu şekilde;

Light a Way

Dandara

OPUS: Rocket of Whispers

Legend of the Skyfish

Lost Journey (Dreamsky)

Necromancer

Parallyzed

Vikings: an Archer's Journey

Ankora

Etiketler: google, play store, dünya kadınlar günü
4
3
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
3
1
0
0