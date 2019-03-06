Google, Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olan Play Store’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir sayfa oluşturdu. ‘Değişime ilham verenler’ başlığı ile açılan sayfada mobil oyun dünyasında adından fazlasıyla söz ettirmiş bazı kadın eli değen oyunlar ve güçlü kadın karakterlerin başrolde olduğu oyunlar yer alıyor.
Google’ın, Değişime ilham verenler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için, oyun sektöründe adından söz ettiren kadınların eli değmiş favori oyunlarımızı ve güçlü kadın karakterlerle oynanabilecek oyun seçkimizi paylaşıyoruz. Hemen oynamaya başla, değişime ilham ver.” ifadelerine yer verildi.
Oyunların Arkasındaki Kadınlar başlığı altında yer alan oyunlardan bazıları şu şekilde;
Monument Valley 2
Symphony
Burly Men at Sea
AdVenture Capitalist
Furistas Cat Cafe
80 Days
Korkusuz Kadın Kahramanlar başlığı altında yer alan oyunlardan bazıları şu şekilde;
Light a Way
Dandara
OPUS: Rocket of Whispers
Legend of the Skyfish
Lost Journey (Dreamsky)
Necromancer
Parallyzed
Vikings: an Archer's Journey
Ankora