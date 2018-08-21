Google'a Milyonlarca Kişiyi Etkileyebilecek Bir Dava Açıldı

Google'ın Konum Geçmişi'ni kapatıldığında dahi kullanıcıları izlediğinin ortaya çıkmasının ardından Birleşik Devletler'de Google'a gizlilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Google’ın ‘Konum Geçmişi’ hizmetinin nasıl çalıştığını gösteren sayfada geçtiğimiz haftaya kadar ‘Konum Geçmişi kapalıyken gittiğiniz yerler artık kayıt altına alınmaz.’ ibaresi bulunuyordu. Ancak bu ibare, Google’ın Konum Geçmişi kapalıyken dahi kullanıcıların konum bilgilerini kaydettiğinin ortaya çıkması ile birlikte ‘Bazı konum bilgilerinizin Arama ve Haritalar gibi diğer hizmetlerde, etkinliğinizi bir parçası olarak kaydedilebilir.’ şeklinde değiştirildi.

Bu ibare özet olarak şu anlama geliyor; Google, biz Konum Geçmişi özelliğini kapattığımızda konum bilgilerimizi öğrenmeye ve kaydetmeye devam ediyor. Bu bilgiler, konum geçmişimizde görüntülenmese dahi diğer Google hizmetleri için kullanılıyor. Bir dakika! Burada bir terslik yok mu? İster Android ister iOS bir akıllı telefon kullanın; Google her şartta konumunuzu adım adım takip ediyor. Ancak bu durum kısa süre içinde değişebilir.

Birleşik Devletler’in San Francisco şehrinde, Napoleon Patacsil adlı bir adamın avukatları, Kaliforniya Gizlilik Yasasını ihlal ettiği ve devletin sunmuş olduğu özel hayatın gizliliği haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a dava açtı. Mahkeme, Google’ın Konum Geçmişi politikası ile özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği yönünde karar vermesi halinde milyonlarca akıılı telefon kullanıcısı bu karardan etkilenebilir.

Peki Google, konum bilgilerimizi neden bu kadar önemsiyor?

Bildiğiniz gibi Google, reklam servisi ile her gün yüz binlerce işletmenin reklamını Google kullanıcılarına gösteriyor. Size gösterilecek reklamlar belirlenirken ilgi alanınız, son dönemde gerçekleştirdiğiniz aramalarınız, konumunuz ön planda tutuluyor. Dolayısı ile Google, kullanıcılarına daha isabetli reklamlar göstermek ve daha fazla gelir elde etmek için kullanıcıların konum bilgilerini sürekli olarak kaydediyor. En azından şu an için durum böyle.