Google, endüstri şartlarını ihlal ettiği ve Android üzerinden haksız rekabet oluşturduğu cezasıyla verilen 5 milyar dolarlık cezayı temyize götürdüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda şirket tarihinin en büyük cezasıyla karşı karşıya kalan Google, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 5 milyar dolarlık bir cezaya çarptırılmıştı. Daha sonrasında çeşitli restleşmeler ve Android'in ücretli olabileceği tehditiyle devam eden süreçte şimdi de itiraz periyoduna geçildi.

Google yaptığı resmi açıklamayla, AB Komisyonu'nun verdiği kararı Avrupa Bilriği'nin en yüksek yargı organı olan AB Genel Mahkemesine temyiz ettiğini duyurdu. Daha önce temyiz için 90 günlük bir süre tanınan Google, bu sürenin dolmasına sadece birkaç gün kala savunmasını mahkemeye teslim ederek itirazda bulundu.

Android cihazlarda kurulu halde gelen uygulamaların ve özellikle de Google Play Store'un sektörde haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle verilen karar da böylece yeniden gündeme gelmiş oldu. Bakalım Google, girdiği hukuk mücadelesinden galip çıkmayı başarabilecek mi.