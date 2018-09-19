Google, Acil Durumlarda Konumumuzun Bulunmasını Sağlıyor

Hayatımızın birçok alanında kullandığımız Google uygulamaları, bizlere acil telefon numaralarını ararken de yardımcı oluyor.

Google ürettiği birçok uygulama ile birlikte, bizler için hayatı kolaylaştırıyor. Bu noktada elde edilen verilere göre Google, Android cihazlarını kullanarak 911’i arayan kullanıcıların konumlarının daha kolay bulunmasını sağlıyor. Yurt dışı kaynaklı olan bilgiler dahilinde acil bir durum yaşayan ve 911’e ulaşan kişilerin verileri, T-Mobile ve RapidSOS (acil teknoloji şirketi) ile ortaklık kuruyor.

Google bu uygulamayı, Android kullanıcılarının acil servisi aradığı zaman konum verilerini doğrudan 911 çağrı merkezine göndererek test etti. Denenen sistem başarılı bir sonuç verdi ve sistemin taşıyıcıları hızlı ve doğru bir şekilde verileri gönderebildi.

15 ülkede denenen sistem, 140.000’den fazla görüşme için kullanılabiliyor. Benzeri bir hizmeti iOS için de hazırlayan Apple, Haziran ayında bunu duyurmuştu. Bu noktada geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni iOS 12 güncellemesi ile kullanıcılar 911’i aradıklarında, çağrı merkezlerine konum verileri gönderilebilecek.