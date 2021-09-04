Google, Eski Afgan Yöneticilerin Hesaplarını Kilitliyor

Afganistan'daki hükümetin devrilmesinin ardından isimlerine aşina olduğumuz birçok sosyal medya şirketi, bu bölgedeki kullanıcılarının güvenliğine katkıda bulunmak için farklı yollara başvurmuştu. Şimdiyse bu şirketlerin arasına katılan Google, eski Afgan yöneticilerinin, içlerinde yönetim için değerli bilgiler bulunan hesaplarını kilitledi.

Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesiyle ülkedeki çok sayıda vatandaş zor durumda kalmış, ülkeden kaçmak için havaalanlarına adeta akın etmişti. Ülkesini terk edemeyenlerin bir kısmıysa saklanmaya koyulmuştu. Söz konusu kişilerin gizliliklerini sürdürebilmeleri için belli başlı şirketlerin neler yaptığını sizlerle paylaşmıştık.

Son gelişmeyle birlikte Google da bu şirketlerin arasına katıldı. Daha çok yönetim alanındaki endişelerin giderilmesine odaklanan Google, içlerinde kritik maillerin bulunduğu ve eski Afgan yönetim üyelerine ait olan hesapları geçici olarak kilitleme kararı aldı. Söz konusu hesaplarda bulunan bilgilerin, hayatına daha yeni yeni başlamış olan bir devlet için 'eski bir helikopterden çok daha değerli' olacağı söyleniyor.

Taliban, eski yöneticilerin e-postalarına erişmeye çalışıyor:

Afgan yönetici hesaplarının kilitlendiğini açıklayan Google, ülkedeki durumu izlediğini ve güvenliği sağlamak amacıyla geçici önlemler aldığını ifade etti. Bu noktada kaç hesabın kilitlendiği paylaşılmadı.

Buna ek olarak eski Afgan yönetiminden kalma bir çalışan, Taliban’ın, Afgan yöneticilerin e-postalarına erişmeye çalıştığını söyledi. Söylediklerine göre geçtiğimiz ayın sonlarına doğru kendisinden, çalıştığı bakanlığa dair bilgileri saklaması istenmişti fakat söz konusu çalışan, o zamandan itibaren gizlenmeye başladı. Çalışanın söylediklerine göre eğer bu bilgiler Taliban’ın eline geçseydi, eski bakanlıktaki görevlilerin resmi yazışmaları apaçık ellerinde olacaktı.

Bilgilere göre eski hükümetin 24 ayrı kolu (bakanlığı), resmi iletişim için Google’ı tercih ediyordu. Bu bağlamda söz konusu hesaplarda duran bilgilerin oldukça değerli olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu hesaplar, eski yönetimin çalışanları, bakanları ve yabancı ortaklar hakkında altın değerinde bilgiler sunabilir.

Bu konuda, internet güvenliği alanında çalışan Chad Anderson, eski çalışanların sadece isimlerinin yazdığı bir Google Sheet dosyasının bile büyük problem yaratabileceğini söyledi.