Son yıllarda yapay zeka departmanına en çok fon ayıran şirketlerden olan Google'dan enteresan bir açıklama geldi.

Şu an en çok akıllı telefon piyasasında adı geçen ve çoğunlukla kameralarda kullanılan yapay zeka ile ilgili Google cephesinden garip bir açıklama geldi. Şirketin yapay zeka departmanının beyni konumundaki Andrew Moore, yapılan toplantıda şunları söyledi:

"Bugün beynimizin yapamadığı bazı şeyleri yapay zeka ile halletmek oldukça iyi. Buna karşın mevcut durumu abartmanın da bir gereği yok. Halen işin içine analoji ve yaratıcı düşünmeyi dahil etmeliyiz. Yapay zekalar halen geri zekalı seviyesindeler."

Küçük bir özet geçelim: Yapay zeka veya 'makine öğrenimi' olarak bilinen teknolojiyle insan beyninin bir nevi taklit edilmesi söz konusu. Böylece birçok insan gücüne ihtiyaç duyulacak alanlarda yazılımlardan faydalanabiliyoruz. Belki Moore dikkat çekmek için açıklamanın sertlik dozajını abartmış olabilir ama yapay zekanın bugün iddia edildiği kadar çılgın bir teknoloji olmadığı da bir gerçek.